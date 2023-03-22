Вечером 31 марта 2023 года на волейбольной арене «Динамо» в Москве, Россия в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в главном событии состоится поединок в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Кевином Джонсоном.

Вячеслав Дацик — российский боксер, боец смешанного стиля (тяжелый вес). Профессиональную карьеру бойца начал в 1999 году, а на данный момент в его активе 13 побед и 16 поражений. Крайняя схватка состоялась 25 марта этого года, его противником был Джеронимо Дос Сантос. Этот бой Вячеслав Дацик выиграл нокаутом.

Кевин Джонсон — американский боксер, выступающий в тяжелом весе. В течение 20 лет выходит на ринг в качестве профессионала, за это время на его счету 35 побед, 21 поражение и 2 ничьи. Предыдущий бой спортсмена был проведен 24 сентября 2022 года против Андре Бунги. Этот поединок завершился ничьей раздельным решением судей.

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