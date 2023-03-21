Энтони Джошуа — Джермейн Франклин прогноз, коэффициенты и ставки на бой Gamebred Boxing 4, кто победит 2 апреля

Теги Энтони Джошуа бокс Прогнозы на бои Джермейн Франклин Бокс/MMA/UFC

Любителям бокса скучать 1 апреля точно не придется, и не потому что это День смеха. 

В Лондоне на стадионе «O2 Arena» состоится бой одного из лучших тяжеловесов настоящего времени, бывшего чемпиона мира англичанина Энтони Джошуа против американца Джермейна Франклина. Поединок боксеров начнется в 21:00 по московскому времени.

Энтони Джошуа (Великобритания)

  • возраст: 33 года 
  • рост: 198 см
  • размах рук: 208 см
  • число лет в профессионалах: 9
  • прозвище: AJ

Тем кто успел соскучиться по боям экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, представляется отличная возможность вновь увидеть его на ринге. У боксера богатый послужной список. Но чтобы добиться успехов в профессиональном боксе ему предстояло пройти большой путь. Родился он в небогатой нигерийской семье в Уотфорде, учился в школе, а затем пришлось поработать на заводе. Боксом увлекся довольно поздно, в восемнадцать лет, но сумел быстро себя проявить. На домашней Олимпиаде в 2012 завоевал золотую медаль. Сразу перешел в профессионалы и уже через два года выиграл титул чемпиона IBF. Затем его ждал триумф — победа над Владимиром Кличко, которая принесла чемпионский WBA. В 2018 году добавляет в коллекцию еще один титул чемпиона WBO. Находясь на пике, Джошуа дебютирует с Соединенных Штатах, где сенсационно проигрывает Энди Руису, но берет реванш. Затем случился провал, англичанин проиграл оба поединка украинскому боксеру Александру Усику, и теперь пытается наверстать упущенное. Рекорд Джошуа — 24 победы (22 нокаутом) и 3 поражения.

Джермейн Франклин (США)

  • возраст: 29 лет 
  • рост: 188 см
  • размах рук: 196 см
  • число лет в профессионалах: 7
  • прозвище – 989 Assassin

Выходец из Мичигана Джермейн Франклин начал заниматься боксом в четырнадцать лет, неоднократно побеждал в юниорских соревнованиях. На взрослом уровне в 21 год в любителях он выигрывает турнир «Золотые перчатки» в США, и все говорит о том, что он поедет представлять национальную сборную в тяжелом весе на Олимпиаде 2016 года в Бразилии. Однако Джермейн принимает решение перейти в профессионалы, где сразу одерживает несколько побед. В 2018 году заключает контракт с компанией Salita Promotions и до ноября 2022 года не знает поражений, пока не встречается с экс-чемпионом мира Диллианом Уайтом. В итоге очень спорное поражение по очкам раздельным решением судей. Как говорит Джермейн, теперь настала его эпоха. Доказывать тезис придется в бою с Джошуа. Рекорд Франклина на профессиональном ринге: 21 победа (14 нокаутом) и 1 поражение.

Прогноз и коэффициенты

Пока сложно сказать, как отразились на Энтони Джошуа два поражения от Усика. Психологически ему точно было тяжело. После первого пришлось менять тренера, то же самое он сделал и после второго. Теперь его наставник Деррик Джеймс, и не то чтобы все приходится начинать с нуля, но доказывать предстоит многое. У Франклина пока не было соперников настолько высокого уровня. Хоть Джермейн и является спарринг-партнером Тайсона Фьюри, но это большая разница с настоящими боями. Большинство специалистов и болельщиков видят однозначного фаворита в лице Джошуа, что дает шансы хорошо заработать на победе Франклина.

Вот только есть ли возможность для победы у американца. Он должен быть хладнокровным и сфокусированным, у него отличный джеб, ему нельзя отсиживаться в обороне и нужно перехватывать атаки экс-чемпиона, нужно контролировать ринг. И, главное, подойти к этому бою в хорошей физической форме. Энтони Джошуа для победы нужно атаковать, не давать передышки сопернику, использовать свои фирменные комбинации и апперкоты. При постоянном давлении не факт, что Франклин сможет продержаться все двенадцать раундов. Букмекеры предполагают в этом поединке большое преимущество британца. «Лига Ставок» предлагает на победу Энтони Джошуа коэффициент 1,07, победа американца оценивается коэффициентом 7,00.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий