Любителям бокса скучать 1 апреля точно не придется, и не потому что это День смеха.

В Лондоне на стадионе «O2 Arena» состоится бой одного из лучших тяжеловесов настоящего времени, бывшего чемпиона мира англичанина Энтони Джошуа против американца Джермейна Франклина. Поединок боксеров начнется в 21:00 по московскому времени.

Энтони Джошуа (Великобритания)

возраст: 33 года

рост: 198 см

размах рук: 208 см

число лет в профессионалах: 9

прозвище: AJ

Тем кто успел соскучиться по боям экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, представляется отличная возможность вновь увидеть его на ринге. У боксера богатый послужной список. Но чтобы добиться успехов в профессиональном боксе ему предстояло пройти большой путь. Родился он в небогатой нигерийской семье в Уотфорде, учился в школе, а затем пришлось поработать на заводе. Боксом увлекся довольно поздно, в восемнадцать лет, но сумел быстро себя проявить. На домашней Олимпиаде в 2012 завоевал золотую медаль. Сразу перешел в профессионалы и уже через два года выиграл титул чемпиона IBF. Затем его ждал триумф — победа над Владимиром Кличко, которая принесла чемпионский WBA. В 2018 году добавляет в коллекцию еще один титул чемпиона WBO. Находясь на пике, Джошуа дебютирует с Соединенных Штатах, где сенсационно проигрывает Энди Руису, но берет реванш. Затем случился провал, англичанин проиграл оба поединка украинскому боксеру Александру Усику, и теперь пытается наверстать упущенное. Рекорд Джошуа — 24 победы (22 нокаутом) и 3 поражения.

Джермейн Франклин (США)

возраст: 29 лет

рост: 188 см

размах рук: 196 см

число лет в профессионалах: 7

прозвище – 989 Assassin

Выходец из Мичигана Джермейн Франклин начал заниматься боксом в четырнадцать лет, неоднократно побеждал в юниорских соревнованиях. На взрослом уровне в 21 год в любителях он выигрывает турнир «Золотые перчатки» в США, и все говорит о том, что он поедет представлять национальную сборную в тяжелом весе на Олимпиаде 2016 года в Бразилии. Однако Джермейн принимает решение перейти в профессионалы, где сразу одерживает несколько побед. В 2018 году заключает контракт с компанией Salita Promotions и до ноября 2022 года не знает поражений, пока не встречается с экс-чемпионом мира Диллианом Уайтом. В итоге очень спорное поражение по очкам раздельным решением судей. Как говорит Джермейн, теперь настала его эпоха. Доказывать тезис придется в бою с Джошуа. Рекорд Франклина на профессиональном ринге: 21 победа (14 нокаутом) и 1 поражение.

Прогноз и коэффициенты

Пока сложно сказать, как отразились на Энтони Джошуа два поражения от Усика. Психологически ему точно было тяжело. После первого пришлось менять тренера, то же самое он сделал и после второго. Теперь его наставник Деррик Джеймс, и не то чтобы все приходится начинать с нуля, но доказывать предстоит многое. У Франклина пока не было соперников настолько высокого уровня. Хоть Джермейн и является спарринг-партнером Тайсона Фьюри, но это большая разница с настоящими боями. Большинство специалистов и болельщиков видят однозначного фаворита в лице Джошуа, что дает шансы хорошо заработать на победе Франклина.

Вот только есть ли возможность для победы у американца. Он должен быть хладнокровным и сфокусированным, у него отличный джеб, ему нельзя отсиживаться в обороне и нужно перехватывать атаки экс-чемпиона, нужно контролировать ринг. И, главное, подойти к этому бою в хорошей физической форме. Энтони Джошуа для победы нужно атаковать, не давать передышки сопернику, использовать свои фирменные комбинации и апперкоты. При постоянном давлении не факт, что Франклин сможет продержаться все двенадцать раундов. Букмекеры предполагают в этом поединке большое преимущество британца. «Лига Ставок» предлагает на победу Энтони Джошуа коэффициент 1,07, победа американца оценивается коэффициентом 7,00.