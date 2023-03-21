В субботу 1 апреля в штате Милуоки на арене «Fiserv Forum» состоится поединок между прославленным боксером Роем Джонсом Младшим и бойцом смешанных единоборств Энтони Петтисом. Бой пройдет по правилам бокса на турнире лиги Хорхе Масвидаля Gamebred Boxing 4 и будет состоять из восьми раундов. Ориентировочное начало по московскому времени в 04:00 часов 2 апреля.

Рой Джонс Младший (США)

возраст: 54 года

рост: 180 см

размах рук: 188 см

число лет в профессионалах: 33

прозвища: RJ, Супермен, Золотой хук

Многие спросят, — а что, он продолжает выходить на ринг? Видимо, Рой по-прежнему чувствует в себе силы и желание боксировать, а заодно и эпатировать публику. Другое дело, что с каждым таким боем многих его поклонников он заставляет сожалеть о происходящем. Что, если не деньги всему причиной, заявляют они и вспоминают славные времена минувшей карьеры своего кумира. Рассказ о достижениях Роя Джонса на ринге займет много времени и места. В любителях из-за скандального судейства он стал лишь вторым на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году в категории до 71 килограмма. Энтони Петтис тогда только-только родился. Затем Джонс перешел в профессионалы и становился чемпионом в разных весовых категориях от среднего веса до тяжелого. За более чем тридцатилетнюю карьеру провел 75 боев, одержал 69 побед (47 нокаутом) и потерпел 9 поражений. В недавнем прошлом принял российское гражданство.

Энтони Петтис (США)

возраст: 36 лет

рост: 178 см

размах рук: 184 см

база: тхэквондо, бразильское джиу-джитсу

прозвище – ShowTime

Вполне понятно, для чего этот бой нужен Рою Джонсу, а вот в чем интерес Петтиса… Хотя Энтони не чужд шоу-бизнесу и в свое время снимался в разных рекламных роликах. Родился в Милуоки и заниматься единоборствами стал уже с пяти лет. Сначала это были тхэквондо и бокс, в колледже добавилась борьба, а затем и джиу-джитсу. В ММА стал выступать с 2007 года и в организации WEC является последним обладателем чемпионского пояса в легкой весовой категории. С 2011 года стал выступать в UFC, провел 19 боев, в одиннадцати одержал победу в восьми проиграл. С 2021 года выступает в организации Professional Fighters League, где провел пять боев и выиграл лишь один раз. Теперь предстоит бой с Роем Джонсом по правилам бокса, причем на профессиональном ринге Петтис не выступал никогда.

Прогноз и коэффициенты

Очень сложно предсказать течение восьмираундового поединка, где будут встречаться многократный чемпион мира, но возраст которого приближается к середине шестого десятка, и боец ММА. Пусть бокс не входит в базовые единоборства Энтони Петтиса, но навыками и довольно хорошими он обладает. При этом если у Петтиса есть бойцовская практика, последний на сегодняшний день поединок он провел против шотландца Стиви Рэя в августе 2022 года, то в какой физической форме находится ветеран ринга, неизвестно. В выставочном бою с Майком Тайсоном Джонс выглядел неплохо, но было это уже три года назад. Наверняка у Джонса остался в арсенале сильный удар, которым достаточно попасть один раз, и все для Петтиса закончится, но он тоже это понимает, и в скорости наверняка будет превосходить бойца, который почти на двадцать лет старше. Да и тот же нокаутирующий удар у самого Энтони имеется в арсенале.

У букмекеров коэффициенты на этот бой найти сложно. Некоторые считают поединок выставочным, в таком случае можно поставить на ничью, как это было в выставочном бою Джонса с Тайсоном. Но промоутер Хорхе Масвидаль заявлял об обратном, поединок станет профессиональным. Тогда вряд ли можно позавидовать Рою Джонсу. Пусть карьера Петтиса и идет на спад, все же он находится в постоянном тренировочном режиме и победу точно не упустит.