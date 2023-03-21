Кард Bellator 293 – кто дерется 1 апреля, весь список бойцов
В субботу 1 апреля состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 293. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Pechanga Resort & Casino» в Темекуле, штат Калифорния, США. В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Марсело Голмом и Даниэлем Джеймсом.
Кард Bellator 293
- Марсело Голм vs Даниэль Джеймс
- Кэт Зингано vs Лиа МакКорт
- Джон Сэлтер vs Аарон Джеффри
- Джалил Уиллис vs Рустам Хабилов
- Салливан Коули vs Люк Трэйнер
- Адам Пикколотти vs Мэндел Нэлло
- Арчи Колган vs Джастин Монтальво
- Джоуи Дэвис vs Джефф Крейгтон
- Лукас Бреннан vs Джош Сан Диего
- Лэнс Гибсон vs Владимир Токов
- Пэм Соренсон vs Сара Коллинс
- Кристиан Эдвардс vs Раким Кливленд
- Майк Хэмилл vs Ник Браун
- Рэнди Филд vs Эшли Камминс
- Брайс Мередит vs Брэндон Каррилло
- Мария Хендерсон vs Макензи Стиллер
- Хонри Грейси vs Давид Пачеко
Где смотреть Bellator 293, во сколько начало прямой трансляции
- прямая трансляция будет доступна на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
- начало турнира в 02:00 по мск
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