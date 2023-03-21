Кард Bellator 293 – кто дерется 1 апреля, весь список бойцов

Теги Bellator Кэт Зингано Владимир Токов Bellator 293 Бокс/MMA/UFC

В субботу 1 апреля состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 293. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Pechanga Resort & Casino» в Темекуле, штат Калифорния, США. В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Марсело Голмом и Даниэлем Джеймсом.

Кард Bellator 293

  • Марсело Голм vs Даниэль Джеймс
  • Кэт Зингано vs Лиа МакКорт
  • Джон Сэлтер vs Аарон Джеффри
  • Джалил Уиллис vs Рустам Хабилов
  • Салливан Коули vs Люк Трэйнер
  • Адам Пикколотти vs Мэндел Нэлло
  • Арчи Колган vs Джастин Монтальво
  • Джоуи Дэвис vs Джефф Крейгтон
  • Лукас Бреннан vs Джош Сан Диего
  • Лэнс Гибсон vs Владимир Токов
  • Пэм Соренсон vs Сара Коллинс
  • Кристиан Эдвардс vs Раким Кливленд
  • Майк Хэмилл vs Ник Браун
  • Рэнди Филд vs Эшли Камминс
  • Брайс Мередит vs Брэндон Каррилло
  • Мария Хендерсон vs Макензи Стиллер
  • Хонри Грейси vs Давид Пачеко

Где смотреть Bellator 293, во сколько начало прямой трансляции

  • прямая трансляция будет доступна на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • начало турнира в 02:00 по мск

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