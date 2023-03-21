В субботу 1 апреля состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 293. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Pechanga Resort & Casino» в Темекуле, штат Калифорния, США. В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Марсело Голмом и Даниэлем Джеймсом.

Кард Bellator 293

Марсело Голм vs Даниэль Джеймс

Кэт Зингано vs Лиа МакКорт

Джон Сэлтер vs Аарон Джеффри

Джалил Уиллис vs Рустам Хабилов

Салливан Коули vs Люк Трэйнер

Адам Пикколотти vs Мэндел Нэлло

Арчи Колган vs Джастин Монтальво

Джоуи Дэвис vs Джефф Крейгтон

Лукас Бреннан vs Джош Сан Диего

Лэнс Гибсон vs Владимир Токов

Пэм Соренсон vs Сара Коллинс

Кристиан Эдвардс vs Раким Кливленд

Майк Хэмилл vs Ник Браун

Рэнди Филд vs Эшли Камминс

Брайс Мередит vs Брэндон Каррилло

Мария Хендерсон vs Макензи Стиллер

Хонри Грейси vs Давид Пачеко

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