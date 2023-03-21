В субботу 1 апреля состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 293. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Pechanga Resort & Casino» в Темекуле, штат Калифорния, США. В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Марсело Голмом и Даниэлем Джеймсом.

Марсело Голм — бразильский боец смешанного стиля (тяжелый вес). С 2015 года является профессиональным ММА бойцом, за это время на его счету 10 побед и 3 проигрыша. На сегодняшний день спортсмен занимает 5 строчку рейтинга Bellator в тяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 22 июля прошлого года против Дэвиона Франклина. Этот поединок Марсело Голм выиграл болевым приемом.

Даниэль Джеймс — американский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжелом весе. Профессиональная карьера бойца началась в 2014 году, а на сегодняшний день в его активе 14 побед, 6 проигрышей и 1 ничья. Сейчас он находится на 7 строчке официального рейтинга в тяжелой весовой категории. Предыдущий бой был проведен 18 ноября 2022 года, его противником был Тайрелл Форчун. В этой схватке Даниэль Джеймс одержал победу техническим нокаутом.

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