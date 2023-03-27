Конор Бенн 3 июня подерется с Крисом Юбенком-младшим

Британский средневес Конор Бенн проведет поединок с Крисом Юбенком-младшим. Об этом сообщает издание The Sun.

Бой состоится 3 июня в Абу-Даби, ОАЭ. Напомним, что изначально боксеры должны были встретиться в октябре прошлого года, но бой был отменен из-за положительного допинг-теста Бенна.

Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо может возобновить карьеру ради поединка с Конором Бенном.

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