Найджел Бенн – о допинге Конора: «Он предан тренировкам и чистый спортсмен»

Бывший чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Найджел Бенн отреагировал на положительный допинг-тест его сына Конора, непобежденного средневеса, в крови которого был обнаружен препарат для повышения уровня тестостерона.

«Конор очень дисциплинирован в плане тренировок. Мы сделаем абсолютно все, что в наших силах, чтобы разобраться с произошедшим. Я люблю своего сына и знаю, что он не из тех, кто ищет легкие пути.

Мы будем держать вас в курсе. И дадим вам знать, когда определимся со следующим шагом, но я повторяю: Конор как никто другой предан тренировкам, и он – чистый спортсмен. Скоро снова увидимся. Да благословит вас Господь!» – сказал Бенн-старший.

Бенн сдал положительный допинг-тест перед боем с Юбэнком-младшим. Поединок все равно состоится