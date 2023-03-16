Где смотреть UFC on ESPN 43 Вера — Сэндхаген: во сколько прямая трансляция турнира 26 марта

Теги UFC UFC Fight Night UFC on ESPN Кори Сэндхэген Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

В ночь с 25 по 26 марта пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43. Бойцовский вечер будет проведен на арене «AT&T Center» в Сан-Антонио, штат Техас, США. В главном событии состоится схватка в легчайшем весе между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном.

Марлон Вера — эквадорский боец смешанного стиля (легчайший вес). С 2010 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, на сегодняшний день в его активе 22 победы, 7 поражений и 1 ничья. Спортсмен занимает 3 строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. Его предыдущий бой был проведен 13 августа прошлого года против Доминика Круза. В этой схватке Марлон Вера одержал победу нокаутом.

Кори Сэндхаген — американский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе. В течение 7 лет является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 15 побед и 4 проигрыша. На данный момент Сэндхаген находится на 5 строчке официального рейтинга в легчайшей весовой категории. Крайняя схватка спортсмена состоялась 17 сентября 2022 года, его противником был Ядонг Сонг. В этом поединке Кори выиграл техническим нокаутом.

В со-главном событии пройдет бой в женском легчайшем весе между Холли Холм (33–2–3) и Яной Сантос (Куницкой) (14–6).

Где смотреть UFC on ESPN 43, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 23:00 по мск
  • начало основного карда в 02:00 по мск

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