В ночь с 25 по 26 марта пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43. Бойцовский вечер будет проведен на арене «AT&T Center» в Сан-Антонио, штат Техас, США. В главном событии состоится схватка в легчайшем весе между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном.

Кард UFC on ESPN 43

Марлон Вера vs Кори Сэндхаген

Холли Холм vs Яна Сантос (Куницкая)

Алекс Касерес vs Нэйт Ландвер

Андреа Ли vs Мэйси Барбер

Чиди Нжокуани vs Альберт Дураев

Алекс Перес vs Манель Кейпе

Даниэль Пинеда vs Такер Латц

Стивен Питерсон vs Лукас Александер

Тревин Джайлс vs Престон Парсонс

Сиджей Вергара vs Даниэль Да Силва

Мануэль Торрес vs Трей Огден

Виктор Альтамирано vs Винисиус Сальвадор

Хайли Коуэн vs Тамирес Видал

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