Кард UFC on ESPN 43 Вера — Сэндхаген: участники, кто дерется 26 марта, весь список бойцов

Теги UFC Холли Холм UFC Fight Night UFC on ESPN Кори Сэндхэген Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

В ночь с 25 по 26 марта пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43. Бойцовский вечер будет проведен на арене «AT&T Center» в Сан-Антонио, штат Техас, США. В главном событии состоится схватка в легчайшем весе между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном.

Кард UFC on ESPN 43

  • Марлон Вера vs Кори Сэндхаген
  • Холли Холм vs Яна Сантос (Куницкая)
  • Алекс Касерес vs Нэйт Ландвер
  • Андреа Ли vs Мэйси Барбер
  • Чиди Нжокуани vs Альберт Дураев
  • Алекс Перес vs Манель Кейпе
  • Даниэль Пинеда vs Такер Латц
  • Стивен Питерсон vs Лукас Александер
  • Тревин Джайлс vs Престон Парсонс
  • Сиджей Вергара vs Даниэль Да Силва
  • Мануэль Торрес vs Трей Огден
  • Виктор Альтамирано vs Винисиус Сальвадор
  • Хайли Коуэн vs Тамирес Видал

Где смотреть UFC on ESPN 43, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 23:00 по мск
  • начало основного карда в 02:00 по мск

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