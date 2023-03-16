Кард UFC on ESPN 43 Вера — Сэндхаген: участники, кто дерется 26 марта, весь список бойцов
В ночь с 25 по 26 марта пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43. Бойцовский вечер будет проведен на арене «AT&T Center» в Сан-Антонио, штат Техас, США. В главном событии состоится схватка в легчайшем весе между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном.
Кард UFC on ESPN 43
- Марлон Вера vs Кори Сэндхаген
- Холли Холм vs Яна Сантос (Куницкая)
- Алекс Касерес vs Нэйт Ландвер
- Андреа Ли vs Мэйси Барбер
- Чиди Нжокуани vs Альберт Дураев
- Алекс Перес vs Манель Кейпе
- Даниэль Пинеда vs Такер Латц
- Стивен Питерсон vs Лукас Александер
- Тревин Джайлс vs Престон Парсонс
- Сиджей Вергара vs Даниэль Да Силва
- Мануэль Торрес vs Трей Огден
- Виктор Альтамирано vs Винисиус Сальвадор
- Хайли Коуэн vs Тамирес Видал
Где смотреть UFC on ESPN 43, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 23:00 по мск
- начало основного карда в 02:00 по мск
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