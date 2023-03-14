19 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286, где в главном карде грузин Роман Долидзе проведет поединок против итальянца Марвина Веттори.

Коэффициенты на ставки Долидзе — Веттори

Веттори — 1.38

Долидзе — 3.00

Долидзе последний поединок провел против Джека Херманссона в декабре 2022 года на турнире UFC on ESPN 42. В этом противостоянии техническим нокаутом во втором раунде победу одержал Роман.

Веттори в последний раз выходил на бой против Роберта Уиттакера в сентябре прошлого года на турнире UFC Fight Night 209. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Марвина единогласным решением судей.

Марвин в этом бою является фаворитом, причем на Долидзе стоит уж слишком завышенный кэф. Конечно, Веттори — экс-претендент, имеет неплохой послужной список и является борцом (не по базе, а по стилю), что букмекеры всегда очень ценят. Однако, что мы видим, когда Марвин выходит биться против физически мощного соперника? Он не может реализовать свои сильные качества, состоящие из давления на земле.

Помогли ли отличному борцу Джеку Хермансону его навыки на земле в бою с Долидзе? Точно нет — он был нокаутирован во втором раунде. Скорее всего, бой Веттори и Долидзе пройдет по сценарию поединка итальянца с Пауло Костой, только теперь Марвин, вероятнее всего, будет нокаутирован.

Прогноз на бой Веттори — Долидзе: досрочная победа Долидзе