В ночь с 18 на 19 марта пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 286. Бойцовский вечер будет проведен на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания. В основном карде состоится поединок в среднем весе между Марвином Веттори и Романом Долидзе.

Марвин Веттори — итальянский боец смешанных единоборств (средний вес). Профессиональная карьера ММА бойца началась в 2013 году, за это время в его активе 18 побед, 5 поражений и 1 ничья. Сейчас спортсмен занимает 4 строчку официального рейтинга UFC в среднем весе. Его крайняя схватка состоялась 3 сентября 2022 года против Роберта Уиттакера. В этом поединке Марвин Веттори потерпел поражение единогласным решением судей.

Роман Долидзе — грузинский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе. Начиная с 2016 года является профессиональным бойцом, на сегодняшний день в его активе 12 побед и всего 1 поражение. Долидзе находится на 9 строчке рейтинга в средней весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 3 декабря прошлого года, его противником был Джек Херманссон. В этом поединке Роман одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть бой Веттори – Долидзе, во сколько начало прямой трансляции