Статистика боя Цзю – Харрисон: Тимофей реже бил джебы, но чаще и точнее наносил мощные удары

В Сиднее (Австралия) завершился вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой за временный титул WBO в первом среднем весе.

нокаутировал в девятом раунде и стал претендентом на звание абсолютного чемпиона мира.

Цзю превзошел соперника по сумме ударов (333:274, 131:78 точных) и проценту точности (39-28).

Харрисон чаще бил джебы – 49 из 198 против 26 из 100. Но Цзю разгромил соперника в мощных ударах – 105 из 233 против 29 из 76.

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