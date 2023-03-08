Ислам Махачев: «Просто защищать пояс – это не такая большая мотивация, как завоевать второй»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о возможном переходе в другую весовую категорию.

«Если будет такой вопрос и мне дадут право выбора, я бы 100% выбрал бой за титул в другой весовой категории. Хочу повторить те эмоции от завоевания титула в легком весе.

Просто защищать пояс – это не такая большая мотивация, как завоевать второй», – сказал Махачев.

ESPN оставило Махачева на первом месте в рейтинге P4P, Джонс – третий

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8 комментариев

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Ussaev M
как по мне средняя весовая это самая звериная весовая в UFC. там в топ10 одни людоеды.
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Прогноз Черданцева
А кто у него там следующий может быть? Усман? Шансов же вообще нет, у Адесаньи было больше шансов с Блоховичем.
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Azamat Abdukadyroff
Если сможет опуститься в весе ,еще один пояс гарантирован
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Борис _____
Махачеву сложно будет в 77. Видно, что он чувствителен к ударам: даже маленький Волк, который не нокаутер, его смог приземлить. По навыкам-то Ислам потянет, а по крепости бороды, боюсь, нет.
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ToniKroos1999
Ислам уже круче Хабиба, респект👍🏻
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Ussaev M
надеюсь это не до первой встречи с каким нибудь Усмано пободным.
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Juninho P.
Он просто другой (с)
+6
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+6
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Ussaev M
бесстрашный
+4
-1
+3
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