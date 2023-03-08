Ислам Махачев: «Просто защищать пояс – это не такая большая мотивация, как завоевать второй»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о возможном переходе в другую весовую категорию.
«Если будет такой вопрос и мне дадут право выбора, я бы 100% выбрал бой за титул в другой весовой категории. Хочу повторить те эмоции от завоевания титула в легком весе.
Просто защищать пояс – это не такая большая мотивация, как завоевать второй», – сказал Махачев.
ESPN оставило Махачева на первом месте в рейтинге P4P, Джонс – третий
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