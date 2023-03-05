На арене SAP Center в Сан-Хосе вечером 10 марта пройдет очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. Главным событием станет поединок, в котором действующий чемпион в легкой весовой категории россиянин Усман Нурмагомедов выступит на защиту титула против бывшего чемпиона UFC Бенсона Хендерсона. Ориентировочное начало боя не ранее 06:00 часов 11 марта по московскому времени.

Усман Нурмагомедов (Россия)

возраст: 24 года

рост: 180 см

размах рук: 183 см

база: борьба, грэпплинг

прозвище: нет

Усман представитель известной династии. Тренировался он у своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова, был на занятиях и своего двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова. Его родной брат Умар также является бойцом смешанного стиля. К своей вершине на турнирах Bellator Усман шел постепенно. Начал выступать в 2017 году в возрасте 19 лет. За это время провел шестнадцать боев и во всех одержал победу, в половине из них нокаутом. На турнирах Bellator начал выступать два года назад и после четырех побед встретился с бразильцем Патрики Фрейри за титул в легком весе. Боец из Дагестана победил единогласным решением судей, и это была не та победа, где шансы спортсменов рассматриваются как более-менее равные. Усман на голову превосходил своего соперника в тайминге ведения боя и ударной мощи. Теперь россиянину предстоит защита титула.

Бенсон Хендерсон (США)

возраст: 39 лет

рост: 175 см

размах рук: 180 см

база: вольная борьба, тхэквондо

прозвище – Smooth («Плавный»)

Бенсона Хендерсона в полной мере можно назвать ветераном смешанных единоборств. Первый свой бой он провел в 2006 году и одержал победу над соотечественником Дэном Грегори. В 2011 году подписал контракт с UFC и уже на следующий год завоевал титул чемпиона в легком весе. Трижды смог его защитить. В Bellator перешел в 2016 году, и первый же его бой оказался титульным в полусреднем весе. Бенсон уступил россиянину Андрею Корешкову единогласным решением судей и с тех пор к титулам не приближался. Всего за свою долгую карьеру американец провел 41 бой, в тридцати победил (пять побед нокаутом) и потерпел 11 поражений. После трех таких поражений кряду, в прошлом году в последнем на сегодняшний день поединке Бенсон сумел выиграть у ирландца Питера Куилли единогласным решением судей.

Прогноз и коэффициенты

Американцу будет сложно что-то противопоставить Усману Нурмагомедову. Скорее всего, россиянин сделает акцент на хай-кики, но и перевода в партер он не опасается, пусть у Хендерсона отличная борцовская подготовка. Задача Усмана, чтобы соперник как можно быстрее выдохся, учитывая его возраст. С другой стороны, нужно забыть, что перед тобой почти 40-летний соперник. Тем более, что россиянину есть в чем прибавлять, это касается защиты в стойке. Лучше снизить риск попаданий соперника до нуля.

Бенсон силен своими лоу-киками, он любит вести свои бои у сетки, работает коленями, но это вряд ли станет помехой для Усмана, благодаря его скорости. В партере Усман тоже будет сильнее, к тому же там он может без проблем проводить целые минуты, а потом в стойке снова идти в атаку. Итак, вряд ли у Бенсона будут шансы на победу в борьбе, бой с Куилли показал, что даже против слабой защиты ирланда у него не было идей. И все же учитывая опыт Хендерсона, бой может затянуться на все пять раундов, но сомнений в победе Нурмагомедова по его итогам не должно быть.

Того же мнения придерживаются и букмекеры. «Лига Ставок» предлагает на победу россиянина коэффициент 1,05, победа американца оценивается коэффициентом 10,00.