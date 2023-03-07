Абубакар Нурмагомедов не подерется с Карлстоном Харрисом на UFC Fight Night 221 из-за проблем со здоровьем
Бой между Абубакаром Нурмагомедовым и Карлстоном Харрисом на UFC Fight Night 221 отменен, сообщает журналист Марсель Дорфф. Причина – проблемы со здоровьем Нурмагомедова.
Их бой планировался на 12 марта. В главном событии турнира Петр Ян проведет бой с Мерабом Двалишвили.
Последний раз Нурмагомедов дрался в октябре-2022, когда единогласным решением судей победил Гаджи Омаргаджиева.
Шамиль Завуров: «Хабиб не выделялся в детстве, слабенький был. Абубакар был сильнее»
Братья Хабиба: один – знает три языка и не выступает, другой – бил Конора папахой, еще один – выиграл все бои в UFC
3 комментария