Абубакар Нурмагомедов не подерется с Карлстоном Харрисом на UFC Fight Night 221 из-за проблем со здоровьем

Бой между и Карлстоном Харрисом на 221 отменен, сообщает журналист Марсель Дорфф. Причина – проблемы со здоровьем Нурмагомедова.

Их бой планировался на 12 марта. В главном событии турнира Петр Ян проведет бой с Мерабом Двалишвили.

Последний раз Нурмагомедов дрался в октябре-2022, когда единогласным решением судей победил Гаджи Омаргаджиева.

Шамиль Завуров: «Хабиб не выделялся в детстве, слабенький был. Абубакар был сильнее»

Братья Хабиба: один – знает три языка и не выступает, другой – бил Конора папахой, еще один – выиграл все бои в UFC