Абубакар Нурмагомедов не подерется с Карлстоном Харрисом на UFC Fight Night 221 из-за проблем со здоровьем

Теги UFC MMA Абубакар Нурмагомедов UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Бой между Абубакаром Нурмагомедовым и Карлстоном Харрисом на UFC Fight Night 221 отменен, сообщает журналист Марсель Дорфф. Причина – проблемы со здоровьем Нурмагомедова.

Их бой планировался на 12 марта. В главном событии турнира Петр Ян проведет бой с Мерабом Двалишвили.

Последний раз Нурмагомедов дрался в октябре-2022, когда единогласным решением судей победил Гаджи Омаргаджиева.

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3 комментария

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Freddy Durst
Не велика потеря.....
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chivoridan
Скоро в след за Зубой пойдет
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Костя Петров
Ничего страшного
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