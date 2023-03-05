Где смотреть бой Магомед Исмаилов — Иван Штырков на RCC Boxing: во сколько прямая трансляция 7 марта

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Во вторник 7 марта 2023 года на арене «ДИВС» в Екатеринбурге, Россия будет проведен турнир RCC Boxing. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе между Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым.

Иван Штырков — российский боец смешанного стиля (тяжелый вес). С 2015 года он является профессиональным бойцом, а сейчас на его счету ММА боев 22 победы, 2 поражения и 1 ничья. Его предыдущий боксерский поединок состоялся 29 июля 2022 года на Hardcore Boxing 4 против Ивана Смирнова. В этой схватке Иван Штырков одержал победу решением судей.

Магомед Исмаилов — российский боец смешанных единоборств (первый тяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2011 году, за это время на счету спортсмена 18 побед, 3 проигрыша и 1 ничья. Крайняя схватка по правилам бокса состоялась 7 октября прошлого года, его противником был Александр Илич. В этом бою Магомед Исмаилов одержал победу решением судей.

Где смотреть бой Штырков – Исмаилов

  • начало турнира в 14:00 по мск
  • прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
  • платформы WINK
  • Yandex Sport
  • Kinopoisk

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