Взвешивание перед UFC 285: Джонс – Ган, Павлович уложился в лимит, Шевченко и Грассо показали одинаковый вес
В Лас-Вегасе проходит церемония взвешивания перед турниром UFC 285.
В главном бое за пояс в тяжелом весе подерутся Джон Джонс и Сирил Ган.
Джон Джонс – Сирил Ган
Валентина Шевченко (56,4 кг) – Алекса Грассо (56,4 кг)
Джефф Нил – Шавкат Рахмонов (77,5 кг)
Бо Никал (84,1 кг) – Джейми Пикетт (84,3 кг)
Матеуш Гамрот (70,7 кг) – Джэлин Тернер (70,5 кг)
Лоик Раджабов (70,5 кг) – Эстебан Рибович (70,7 кг)
Сергей Павлович, страхующий бой Джонса и Гана, показал 117,4 кг.
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