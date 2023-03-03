Взвешивание перед UFC 285: Джонс – Ган, Павлович уложился в лимит, Шевченко и Грассо показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе проходит церемония взвешивания перед турниром UFC 285.

В главном бое за пояс в тяжелом весе подерутся Джон Джонс и Сирил Ган.

Джон Джонс – Сирил Ган

Валентина Шевченко (56,4 кг) – Алекса Грассо (56,4 кг)

Джефф Нил – Шавкат Рахмонов (77,5 кг)

Бо Никал (84,1 кг) – Джейми Пикетт (84,3 кг)

Матеуш Гамрот (70,7 кг) – Джэлин Тернер (70,5 кг)

Лоик Раджабов (70,5 кг) – Эстебан Рибович (70,7 кг)

Сергей Павлович, страхующий бой Джонса и Гана, показал 117,4 кг.

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