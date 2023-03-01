Коэффициенты на UFC 285 Джонс — Ган: фавориты, букмекерские коэффициенты
В Лас-Вегасе на арене T-Mobile 4 марта состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою вечера встретятся бывший чемпион в полутяжелой весовой категории американец Джон Джонс и француз Сирил Ган, который в данное время возглавляет рейтинг. Кроме того в основном карде и в предварительных боях будет несколько других интересных поединков, в том числе для российских болельщиков.
Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:
- Джон Джонс — 1,60
- Сирил Ган — 2,35
Коэффициенты на победу в остальных боях основного карда и двух предварительных распределились следующим образом:
Основной кард
- Валентина Шевченко (1,13) — Алекса Грассо (6,00)
- Шавкат Рахмонов (1,17) — Джефф Нил (5,10)
- Матеуш Гамрот (1,440 — Джалин Тернер (2,95)
- Бо Никал (1,05) — Джейми Пикетт (10,00)
Предварительные бои
- Коди Гарбрандт (1,50) — Тревин Джонс (2,60)
- Дерек Брансон (2,95) — Дрикус дю Плесси (1,40)
- Вивиан Араужу (2,05) — Аманда Рибас (1,75)
- Марк-Андре Баррио (1,67) — Джулиан Маркес (2,20)
- Иэн Мачадо Гарри (1,12) — Сонг Кинан (6,00)
- Джессика Пенн (3,20) — Табата Риччи (1,35)
- Мана Мартинес (3,50) — Кэмерон Сайман (1,30)
- Фарид Башарат (1,20) — ДаМон Блэкшир (4,60)
- Лоик Раджабов (1,30) — Эстебан Рибович (3,20)
Комментарии