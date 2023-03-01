В Лас-Вегасе на арене T-Mobile 4 марта состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою вечера встретятся бывший чемпион в полутяжелой весовой категории американец Джон Джонс и француз Сирил Ган, который в данное время возглавляет рейтинг. Кроме того в основном карде и в предварительных боях будет несколько других интересных поединков, в том числе для российских болельщиков.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:

Коэффициенты на победу в остальных боях основного карда и двух предварительных распределились следующим образом:

Основной кард

Валентина Шевченко (1,13) — Алекса Грассо (6,00)

Шавкат Рахмонов (1,17) — Джефф Нил (5,10)

Матеуш Гамрот (1,440 — Джалин Тернер (2,95)

Бо Никал (1,05) — Джейми Пикетт (10,00)

Предварительные бои