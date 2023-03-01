Коэффициенты на UFC 285 Джонс — Ган: фавориты, букмекерские коэффициенты

Теги UFC UFC 285 Прогнозы на бои Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе на арене T-Mobile 4 марта состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою вечера встретятся бывший чемпион в полутяжелой весовой категории американец Джон Джонс и француз Сирил Ган, который в данное время возглавляет рейтинг. Кроме того в основном карде и в предварительных боях будет несколько других интересных поединков, в том числе для российских болельщиков.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:

Коэффициенты на победу в остальных боях основного карда и двух предварительных распределились следующим образом:

Основной кард

  • Валентина Шевченко (1,13) — Алекса Грассо (6,00)
  • Шавкат Рахмонов (1,17) — Джефф Нил (5,10)
  • Матеуш Гамрот (1,440 — Джалин Тернер (2,95)
  • Бо Никал (1,05) — Джейми Пикетт (10,00)

Предварительные бои

  • Коди Гарбрандт (1,50) — Тревин Джонс (2,60)
  • Дерек Брансон (2,95) — Дрикус дю Плесси (1,40)
  • Вивиан Араужу (2,05) — Аманда Рибас (1,75)
  • Марк-Андре Баррио (1,67) — Джулиан Маркес (2,20)
  • Иэн Мачадо Гарри (1,12) — Сонг Кинан (6,00)
  • Джессика Пенн (3,20) — Табата Риччи (1,35)
  • Мана Мартинес (3,50) — Кэмерон Сайман (1,30)
  • Фарид Башарат (1,20) — ДаМон Блэкшир (4,60)
  • Лоик Раджабов (1,30) — Эстебан Рибович (3,20)

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