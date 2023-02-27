Ночью 5 марта 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою Джону Джонсу и Сирилу Гану предстоит сразиться за титул чемпиона в тяжелом весе.

Джон Джонс — американский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). С 2008 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время в его активе 26 побед и всего 1 поражение. На данный момент спортсмен занимает 10 строчку официального рейтинга UFC вне зависимости от веса. Его крайняя схватка состоялась 8 февраля 2020 года против Доминика Рейеса. В этом бою Джон Джонс одержал победу единогласным решением судей.

Сирил Ган — французский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2018 году, а сейчас на его счету 11 побед и 1 проигрыш. На сегодняшний день он находится на 1 строчке рейтинга в тяжелой весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 3 сентября прошлого года, его противником был Тай Туиваса. В этой схватке Сирил Ган одержал победу нокаутом.

В со-главном событии состоится схватка за титул в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.

Где смотреть UFC 285