Очередной турнир UFC 285 состоится в Лас-Вегасе 5 марта на арене T-Mobil. Главный поединок основного карда — бой за звание чемпиона в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом. В рамках предварительных боев вечера встретятся легковесы, спортсмен из Таджикистана Лоик Раджабов против восходящей аргентинской звезды Эстебана Рибовича. Их бой откроет турнир в ночь с 4 на 5 марта ориентировочно в 02:15 по московскому времени.

Лоик Раджабов (Таджикистан)

возраст 32 лет

рост 175 см

размах рук 173 см

прозвище Jaguar Paw («Лапа Ягуара»)

В смешанных единоборствах Лоик Раджабов выступает уже более десяти лет. За всю карьеру он провел 21 поединок, одержал 16 побед, четырежды проиграл, и один раз была зафиксирована ничья. Для него вечер в Лас-Вегасе станет первым выступлением в UFC. Его уведомили о бое с Рибовичем чуть менее недели назад, 25 февраля. Таким образом Лоик стал вторым спортсменом из Таджикистана в промоушене после Нурулло Алиева. Дебютировал Раджабов в ММА на родине против Юсуфа Махмудова, затем с 2019 года выступал в лиге PFL, а последний на сегодняшний день поединок провел в рамках промоушена Хабиба Нурмагомедова EFC против Зака Зэйна их США и одержал победу удушающим приемом гильотиной. Пусть времени у Раджабова на подготовку конкретно к бою с аргентинцем было немного, но на его месте вряд ли кто-то отказался бы от приглашения дебютировать в UFC.

Эстебан Рибович (Аргентина)

возраст 26 лет

рост 178 см

размах рук 175 см

прозвище – El Gringo («Иностранец»)

Непобедимый проспект Эстебан Рибович должен был драться с Камуэло Керком, но тот выбыл из-за травмы, и соперником стал Раджабов. Сложно сказать, кто из них для Гринго был бы лучшим оппонентом в плане сразу заявить о себе на высоком уровне. В пользу Рибовича его молодость и одиннадцать побед в октагоне, все они были досрочными, при этом шесть закончились уже в первом раунде. Свои бои Эстебан проводил в основном в американских лигах, в том числе и в Латинской Америке. Наконец, в рамках серии боев претендентов главы UFC Даны Уайта одержал очередную победу нокаутом, и ему предложили заключить контракт. В смешанных единоборствах аргентинец выступает с 19 лет. В последнем на сегодняшний день бою одержал победу нокаутом над Томасом Поллом.

Прогноз и коэффициенты Лоик Раджабов — Эстебан Рибович

Для обоих спортсменов этот бой станет очень важным для продолжения карьеры. Раджабов более опытный боец и вряд ли его будут смущать одиннадцать побед оппонента. На ринге и в октагоне Лоик много всего повидал. Эстебан дерзок, смел, опасен и нравится публике благодаря своим зрелищным боям.

Раджабову стоит опасаться ударов в голову, в процентном отношении у Рибовича это главная цель. В его пользу и то, что в среднем он тратит на победу чуть более одной минуты. Но тут речь и об уровне его соперников, которые не могли продержаться дольше. Не в пользу бойца из Таджикистана и короткое уведомление о бое, чаще всего оно редко идет на пользу спортсменам. В любом случае поединок ожидается очень интересным. Несмотря на зрелищность и беспроигрышную серию аргентинца специалисты и букмекеры фаворитом поединка видят Раджабова.

Некоторые сомнения вызывает довольно большая разница в коэффициентах. Все-таки недооценивать аргентинца нельзя, но все же шансы Лоика видятся более весомыми. Коэффициент на его победу — 1,35, на победу Рибовича — 3,20. Тотал раундов больше 1,5 коэффициент — 1,55.