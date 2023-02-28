Марина Мохнаткина 7 апреля подерется с Йоко Хигаши в Гран-при PFL

Теги женские бои MMA Марина Мохнаткина PFL / WSOF Бокс/MMA/UFC

Российский боец Марина Мохнаткина узнала следующую соперницу и дату боя.

7 апреля Мохнаткина встретится с японкой Йоко Хигаши. Поединок пройдет в рамках Гран-при PFL, победитель которого получит 1 млн долларов.

37-летняя Хигаши дебютирует в PFL. На ее счету восемь побед и три поражения. 34-летняя Мохнаткина в декабре дебютировала в RCC и засабмитила Татьяну Агуар в третьем раунде.

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1 комментарий

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Давид Кочинян
Ушатает старого японца-дебютанта 🔥
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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