Марина Мохнаткина 7 апреля подерется с Йоко Хигаши в Гран-при PFL

Российский боец Марина Мохнаткина узнала следующую соперницу и дату боя.

7 апреля Мохнаткина встретится с японкой Йоко Хигаши. Поединок пройдет в рамках Гран-при PFL, победитель которого получит 1 млн долларов.

37-летняя Хигаши дебютирует в PFL. На ее счету восемь побед и три поражения. 34-летняя Мохнаткина в декабре дебютировала в RCC и засабмитила Татьяну Агуар в третьем раунде.

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Марина Мохнаткина победила Татьяну Агиар на RCC 13