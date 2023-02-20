Кард UFC Fight Night 220 Крылов — Спэнн – кто дерется 26 февраля, весь список бойцов

Теги UFC Никита Крылов UFC Fight Night UFC on ESPN UFC Apex UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

Ночью 26 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 220. В главном событии состоится схватка в полутяжелом весе между Никитой Крыловым и Райаном Спэнном.

Кард UFC Fight Night 220:

  • Никита Крылов vs Райан Спэнн
  • Андре Муниз vs Брендан Аллен
  • Аугусто Сакаи vs Дон’Тэйл Майес
  • Татьяна Суарез vs Монтана Де Ла Роса
  • Майк Малотт vs Йохан Лайнесс
  • Жасмин Джасдависиус vs Габриэлла Фернандес
  • Джордан Лавитт vs Виктор Мартинез
  • Джо Солекки vs Карл Дитон
  • Оде Осборн vs Чарльз Джонсон
  • Рафаэль Алвес vs Нурулло Алиев
  • Хайли Кован vs Айлин Перез
  • Хосе Джонсон vs Гарретт Армфилд
  • Эрик Гонсалес vs Тревор Пик

Где смотреть UFC Fight Night 220, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 00:00 по мск
  • начало основного карда в 03:00 по мск

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