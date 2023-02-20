Кард UFC Fight Night 220 Крылов — Спэнн – кто дерется 26 февраля, весь список бойцов
Ночью 26 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 220. В главном событии состоится схватка в полутяжелом весе между Никитой Крыловым и Райаном Спэнном.
Кард UFC Fight Night 220:
- Никита Крылов vs Райан Спэнн
- Андре Муниз vs Брендан Аллен
- Аугусто Сакаи vs Дон’Тэйл Майес
- Татьяна Суарез vs Монтана Де Ла Роса
- Майк Малотт vs Йохан Лайнесс
- Жасмин Джасдависиус vs Габриэлла Фернандес
- Джордан Лавитт vs Виктор Мартинез
- Джо Солекки vs Карл Дитон
- Оде Осборн vs Чарльз Джонсон
- Рафаэль Алвес vs Нурулло Алиев
- Хайли Кован vs Айлин Перез
- Хосе Джонсон vs Гарретт Армфилд
- Эрик Гонсалес vs Тревор Пик
Где смотреть UFC Fight Night 220, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 00:00 по мск
- начало основного карда в 03:00 по мск
Комментарии