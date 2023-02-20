Ночью 26 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 220. В главном событии состоится схватка в полутяжелом весе между Никитой Крыловым и Райаном Спэнном.

Кард UFC Fight Night 220:

Никита Крылов vs Райан Спэнн

Андре Муниз vs Брендан Аллен

Аугусто Сакаи vs Дон’Тэйл Майес

Татьяна Суарез vs Монтана Де Ла Роса

Майк Малотт vs Йохан Лайнесс

Жасмин Джасдависиус vs Габриэлла Фернандес

Джордан Лавитт vs Виктор Мартинез

Джо Солекки vs Карл Дитон

Оде Осборн vs Чарльз Джонсон

Рафаэль Алвес vs Нурулло Алиев

Хайли Кован vs Айлин Перез

Хосе Джонсон vs Гарретт Армфилд

Эрик Гонсалес vs Тревор Пик

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