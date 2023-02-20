Боец UFC – о проблемах при весогонке: «Я чувствовал себя сильным, но мой член не работал в течение трех месяцев»

Теги UFC Джим Миллер Александр Эрнандес Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Александр Эрнандес рассказал, что при подготовке к бою с Джимом Миллером испытал проблемы со здоровьем.

«Это было трудно, это было очень жестко. Не то чтобы я ныл каждый день — я был собран, но мой член не работал по утрам. Никак не вставал.

Я был полом «Икс», так было в течение трех месяцев. Если заниматься весогонкой достаточно долго, то это, вероятно, утомляет мозг. Это было тяжело, я был на грани.

Я был истощен. Но при этом я чувствовал себя сильным. Я чувствовал себя быстрее, чем когда-либо. Подготовка во время лагеря была фантастической», – признался Эрнандес.

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5 комментариев

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sfilatov13
зато у Зубайры лучшая потенция в ЮФС
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mahurat
На фига такой спорт, если пенис не работает?
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⚽️Juventini⚽️
Ответ Мама Живанилда
Надо было опустить позвоночник в пенис
Норм решение !! Или можно подпереть коленом
+3
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Мама Живанилда
Надо было опустить позвоночник в пенис
+2
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Очень перспективная новость)
0
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