Боец UFC – о проблемах при весогонке: «Я чувствовал себя сильным, но мой член не работал в течение трех месяцев»

Боец UFC Александр Эрнандес рассказал, что при подготовке к бою с Джимом Миллером испытал проблемы со здоровьем.

«Это было трудно, это было очень жестко. Не то чтобы я ныл каждый день — я был собран, но мой член не работал по утрам. Никак не вставал.

Я был полом «Икс», так было в течение трех месяцев. Если заниматься весогонкой достаточно долго, то это, вероятно, утомляет мозг. Это было тяжело, я был на грани.

Я был истощен. Но при этом я чувствовал себя сильным. Я чувствовал себя быстрее, чем когда-либо. Подготовка во время лагеря была фантастической», – признался Эрнандес.

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