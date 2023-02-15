Кард Hardcore Fighting Championship – кто дерется 24 февраля, во сколько начало прямой трансляции
Вечером 24 февраля на «ВТБ Арене» в Москве пройдет турнир по борьбе на голых кулаках Hardcore FC. В главном событии вечера состоится схватка за титул чемпиона в полусреднем весе между Лендрушом Акопяном и Ильнаром Ишимбаевым.
Кард Hardcore FC:
- Лендруш Акопян vs Ильнар Ишимбаев
- Самат Абдырахманов vs Мартин Джуарян
- Тимур Мусаев vs Шамиль Джахмаров
- Денис Недашковский vs Иван Смирнов
- Андрей Чеботарёв vs Гор Туманян
- Виталий Ананин vs Ислам Джангоразов
- Саид Абдулгазиев vs Мигран Барбарян
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 17:00 по мск
- трансляция будет доступна в официальном сообществе Hardcore Fighting Championship Вконтакте
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