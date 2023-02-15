Кард Hardcore Fighting Championship – кто дерется 24 февраля, во сколько начало прямой трансляции

Теги Hardcore FC Лендруш Акопян Самат Абдырахманов Hardcore 24 февраля Ильнар Ишимбаев Мартин Джуарян Бокс/MMA/UFC

Вечером 24 февраля на «ВТБ Арене» в Москве пройдет турнир по борьбе на голых кулаках Hardcore FC. В главном событии вечера состоится схватка за титул чемпиона в полусреднем весе между Лендрушом Акопяном и Ильнаром Ишимбаевым.

Кард Hardcore FC:

  • Лендруш Акопян vs Ильнар Ишимбаев
  • Самат Абдырахманов vs Мартин Джуарян
  • Тимур Мусаев vs Шамиль Джахмаров
  • Денис Недашковский vs Иван Смирнов
  • Андрей Чеботарёв vs Гор Туманян
  • Виталий Ананин vs Ислам Джангоразов
  • Саид Абдулгазиев vs Мигран Барбарян

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 17:00 по мск
  • трансляция будет доступна в официальном сообществе Hardcore Fighting Championship Вконтакте

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