Кард Hardcore Fighting Championship – кто дерется 24 февраля, во сколько начало прямой трансляции

Вечером 24 февраля на «ВТБ Арене» в Москве пройдет турнир по борьбе на голых кулаках Hardcore FC. В главном событии вечера состоится схватка за титул чемпиона в полусреднем весе между Лендрушом Акопяном и Ильнаром Ишимбаевым.

Кард Hardcore FC:

Лендруш Акопян vs Ильнар Ишимбаев

Самат Абдырахманов vs Мартин Джуарян

Тимур Мусаев vs Шамиль Джахмаров

Денис Недашковский vs Иван Смирнов

Андрей Чеботарёв vs Гор Туманян

Виталий Ананин vs Ислам Джангоразов

Саид Абдулгазиев vs Мигран Барбарян

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции