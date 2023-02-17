Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Минске: Родригес победил Наврузова, Тарасов проиграл Хачатряну

Теги Артем Тарасов Гаджи Наврузов Бойцовский клуб РЕН ТВ Сауло Кавалари Петр Романкевич Бокс/MMA/UFC

В Минске проходит турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Все бои запланированы по правилам кикбоксинга.

Результаты основного карда:

Петр Романкевич (7-2) – Сауло Кавалари (3-1);

Гаджи Наврузов (10-2-2) – Фернандо Родригес (14-7). Победа Родригеса в первом раунде.

Ислам Муртазаев (22-7) – Сергей Пономарев (7-2). Победа Муртазаева единогласным решением судей;

Артем Тарасов (8-8) – Давид Хачатрян (26-6). Победа Хачатряна единогласным решением судей.

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