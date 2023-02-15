Где смотреть Bellator 291 Амосов — Сторли: во сколько, время начала трансляции 25 февраля

В субботу 25 февраля 2023 года на арене «3Arena Dublin» в Дублине, Ирландия пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 291. В главном событии вечера в октагоне встретятся Ярослав Амосов и Логан Сторли. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона в полусреднем весе.

Ярослав Амосов — украинский боец смешанного стиля (полутяжелый вес). С 2012 года является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 26 побед и ни единого поражения. Амосов является действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 11 июня 2021 года против Дугласа Лимы. В этом бою Ярослав Амосов одержал победу единогласным решением судей.

Логан Сторли — американский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). В течение 7 лет выходит в октагон в качестве профессионала, за это время на его счету 14 побед и всего 1 поражение. Сейчас спортсмен является временным чемпионом Bellator в полутяжелой весовой категории. Предыдущий бой был проведен 13 мая прошлого года, его противником был Майкл Пейдж. В этой схватке Логан Сторли одержал победу раздельным решением судей.

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