Кард Bellator 291 – кто дерется 25 февраля, весь список бойцов

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В субботу 25 февраля 2023 года на арене «3Arena Dublin» в Дублине, Ирландия пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 291. В титульном бою состоится схватка в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и Логаном Сторли за титул чемпиона.

Кард Bellator 291:

  • Ярослав Амосов vs Логан Сторли
  • Педро Карвальо vs Джереми Кеннеди
  • Шинейд Кавана vs Джанэй Хардинг
  • Питер Куилли vs Брайс Логан
  • Кир Харви vs Киран Кларк
  • Кенни Мохонона vs Крейг Макинтош
  • Оливер Энкамп vs Лука Поклит
  • Карл Мур vs Мацей Ружаньски
  • Брайан Мур vs Люка Ловин
  • Даниэль Скатицци vs Дмитрий Гриценко
  • Пётр Нидзельски vs Ричи Смуллен
  • Чарли Уорд vs Майк Шипмен
  • Норберт Нёвеньи vs Энди Манзоло
  • Элина Каллиониду vs Джена Бишоп
  • Гокхан Сарикам vs Олег Попов
  • Люси Берто vs Сабрий Сенгул
  • Дарраг Келли vs Дорвал Джордан
  • Гасан Магомедшарипов vs Рафаэль Хадсон
  • Асаэль Аджудж vs Лиам Маккракен
  • Стивен Хилл vs Джоэль Куаджа

Где смотреть Bellator 291, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • прелимы начнутся в 19:30 по мск
  • начало основного карда в 00:00 по мск

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