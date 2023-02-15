Кард Bellator 291 – кто дерется 25 февраля, весь список бойцов

В субботу 25 февраля 2023 года на арене «3Arena Dublin» в Дублине, Ирландия пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 291. В титульном бою состоится схватка в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и Логаном Сторли за титул чемпиона.

Кард Bellator 291:

Ярослав Амосов vs Логан Сторли

Педро Карвальо vs Джереми Кеннеди

Шинейд Кавана vs Джанэй Хардинг

Питер Куилли vs Брайс Логан

Кир Харви vs Киран Кларк

Кенни Мохонона vs Крейг Макинтош

Оливер Энкамп vs Лука Поклит

Карл Мур vs Мацей Ружаньски

Брайан Мур vs Люка Ловин

Даниэль Скатицци vs Дмитрий Гриценко

Пётр Нидзельски vs Ричи Смуллен

Чарли Уорд vs Майк Шипмен

Норберт Нёвеньи vs Энди Манзоло

Элина Каллиониду vs Джена Бишоп

Гокхан Сарикам vs Олег Попов

Люси Берто vs Сабрий Сенгул

Дарраг Келли vs Дорвал Джордан

Гасан Магомедшарипов vs Рафаэль Хадсон

Асаэль Аджудж vs Лиам Маккракен

Стивен Хилл vs Джоэль Куаджа

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