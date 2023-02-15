Кард Bellator 291 – кто дерется 25 февраля, весь список бойцов
В субботу 25 февраля 2023 года на арене «3Arena Dublin» в Дублине, Ирландия пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 291. В титульном бою состоится схватка в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и Логаном Сторли за титул чемпиона.
Кард Bellator 291:
- Ярослав Амосов vs Логан Сторли
- Педро Карвальо vs Джереми Кеннеди
- Шинейд Кавана vs Джанэй Хардинг
- Питер Куилли vs Брайс Логан
- Кир Харви vs Киран Кларк
- Кенни Мохонона vs Крейг Макинтош
- Оливер Энкамп vs Лука Поклит
- Карл Мур vs Мацей Ружаньски
- Брайан Мур vs Люка Ловин
- Даниэль Скатицци vs Дмитрий Гриценко
- Пётр Нидзельски vs Ричи Смуллен
- Чарли Уорд vs Майк Шипмен
- Норберт Нёвеньи vs Энди Манзоло
- Элина Каллиониду vs Джена Бишоп
- Гокхан Сарикам vs Олег Попов
- Люси Берто vs Сабрий Сенгул
- Дарраг Келли vs Дорвал Джордан
- Гасан Магомедшарипов vs Рафаэль Хадсон
- Асаэль Аджудж vs Лиам Маккракен
- Стивен Хилл vs Джоэль Куаджа
Где смотреть Bellator 291, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
- прелимы начнутся в 19:30 по мск
- начало основного карда в 00:00 по мск
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