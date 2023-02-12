Прогноз на бой Фомич — Ханов на Top Dog 19: коэффициенты на бой, кто победит 17 февраля

17 февраля пройдет 19-й турнир топового кулачного промоушена Top Dog, где в главном событии Марсель Ханов подерется против Олега Фомичева за перстень.

Коэффициенты Фомич — Ханов

Марсель — 1.53

Фомичев — 2.34

Коэффициенты вполне оправданы, поскольку Марсель является чемпионом промоушена с четырьмя победами (одно поражение), три из которых были добыты нокаутами. Фомич имеет три победы с одним поражением и всего одна из них — нокаут.

Однако в этом бою скорее главную роль сыграет дистанция боя. Ханов не лучшим образом показал себя с Макаровым, c которым дрался весь бой. Он быстро начал дышать и с каждой минутой терял мощь ударов. Фомич — прущий танк, который несмотря на габариты идет перекрывшись вперед, выбрасывая удары. Фомич проигрывал только Сослану Асбарову, но после боя он выглядел куда более свежее Сослана.

Да, Ханов более мастеровит, но, большое количество ударов Фомича – риск сечек и гематом, все-таки в этом и главное отличие боёв на голых кулаках. В первом бою с Сергеем, сечки серьёзно мешали Марселю драться. Шансы 50 на 50 в этом бою. Ханов устрашающий нокаутер, а Фомич задавливает своих оппонентов. Дистанция будет пять раундов, поэтому, вместо того, чтобы ставить на победителя, лучшая ставка — бой закончится досрочно.

Прогноз на бой Фомичев — Ханов: поединок не продлится всю дистанцию.