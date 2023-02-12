Бойцовский клуб РЕН ТВ Романкевич — Кавалари: кард турнира– кто дерется 17 февраля, весь список бойцов

В пятницу 17 февраля 2023 года пройдет турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцовский вечер будет проведен в Минске, Беларусь. В главном бою состоится схватка в тяжелом весе между Петром Романкевичем и Сауло Кавалари.

Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ:

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