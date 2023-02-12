Бойцовский клуб РЕН ТВ Романкевич — Кавалари: кард турнира– кто дерется 17 февраля, весь список бойцов
В пятницу 17 февраля 2023 года пройдет турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцовский вечер будет проведен в Минске, Беларусь. В главном бою состоится схватка в тяжелом весе между Петром Романкевичем и Сауло Кавалари.
Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ:
- Пётр Романкевич vs Сауло Кавалари
- Гаджи Наврузов vs Фернандо Родригес
- Артём Тарасов vs Давид Хачатрян
- Ислам Муртазаев vs Сергей Пономарёв
Где смотреть трансляцию, во сколько начало
- трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ
- начало турнира в 23:00 по мск
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