Бойцовский клуб РЕН ТВ Романкевич — Кавалари 17 февраля — где смотреть, во сколько прямая трансляция турнира по кикбоксингу

В пятницу 17 февраля 2023 года состоится турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцовский вечер будет проведен в Минске, Беларусь. В главном событии пройдет бой в тяжелом весе между Петром Романкевичем и Сауло Кавалари.

Пётр Романкевич — белорусский кикбоксер, выступающий в тяжелом весе. С 2020 года является профессионалом, сейчас на его счету 7 побед и 2 поражения. Крайняя схватка спортсмена состоялась 29 декабря 2022 года, его противником был Залимхан Юсупов. В этом бою Пётр Романкевич потерпел поражение сабмишном.

Сауло Кавалари — бразильский кикбоксер (тяжелый вес). С 2022 года дерется в поп-ММА, за это время в его активе 3 победы и 3 проигрыша. Ранее он являлся чемпионом Glory в полутяжелом весе. Его крайний бой был проведен 25 декабря прошлого года в схватке с Арсеном Согомоняном. В этом бою Сауло Кавалари одержал победу единогласным решением судей.

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