Махачев и Волкановски разделили первое место в рейтинге лучших бойцов UFC по версии ESPN

Издание ESPN поставило и на первое место рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

На UFC 284 в австралийском Перте россиянин победил австралийца единогласным решением судей. В обновленном рейтинге P4P от UFC Волкановски по-прежнему остался на первом месте.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?