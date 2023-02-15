Махачев и Волкановски разделили первое место в рейтинге лучших бойцов UFC по версии ESPN
Издание ESPN поставило Ислама Махачева и Алекса Волкановски на первое место рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
На UFC 284 в австралийском Перте россиянин победил австралийца единогласным решением судей. В обновленном рейтинге P4P от UFC Волкановски по-прежнему остался на первом месте.
Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?
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