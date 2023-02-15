Махачев и Волкановски разделили первое место в рейтинге лучших бойцов UFC по версии ESPN

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Издание ESPN поставило Ислама Махачева и Алекса Волкановски на первое место рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

На UFC 284 в австралийском Перте россиянин победил австралийца единогласным решением судей. В обновленном рейтинге P4P от UFC Волкановски по-прежнему остался на первом месте.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?

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1 комментарий

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Mikimiki
Ну может так даже справедливо, но Ислам на первой строчке среди первых
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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