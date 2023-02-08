Кард RCC 14 – кто дерется 11 февраля, весь список бойцов

В субботу 11 февраля в спортивном комплексе «Центральный», Тюмень пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам RCC 14. В главном бою состоится схватка в полусреднем весе между Алексеем Кунченко и Тибау Глейсоном.

Кард RCC 14:

Кунченко Алексей vs Тибау Глейсон

Нагибин Тимур vs Торрес Ронни

Мухамедшин Роман vs Фролич Кристиано

Лаврентьев Денис vs Мидаев Рахим

Романов Иван vs Абдулкадиров Гаджи

Бондарь Евгений vs Ермоленко Юрий

Балакирев Михаил vs Кузьминых Владимир

Галайчиев Рашад vs Ерастов Илья

Галиев Вальмир vs Шотаев Муслим

Курбатов Сергей vs Загребельный Николай

Лылов Максим vs Искендеров Хаял

Саралиев Ахмед vs Коц Фуракан

Фунтов Владислав vs Киреев Дмитрий

Стародуб Сергей vs Расаев Дени

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