Кард RCC 14 – кто дерется 11 февраля, весь список бойцов
В субботу 11 февраля в спортивном комплексе «Центральный», Тюмень пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам RCC 14. В главном бою состоится схватка в полусреднем весе между Алексеем Кунченко и Тибау Глейсоном.
Кард RCC 14:
- Кунченко Алексей vs Тибау Глейсон
- Нагибин Тимур vs Торрес Ронни
- Мухамедшин Роман vs Фролич Кристиано
- Лаврентьев Денис vs Мидаев Рахим
- Романов Иван vs Абдулкадиров Гаджи
- Бондарь Евгений vs Ермоленко Юрий
- Балакирев Михаил vs Кузьминых Владимир
- Галайчиев Рашад vs Ерастов Илья
- Галиев Вальмир vs Шотаев Муслим
- Курбатов Сергей vs Загребельный Николай
- Лылов Максим vs Искендеров Хаял
- Саралиев Ахмед vs Коц Фуракан
- Фунтов Владислав vs Киреев Дмитрий
- Стародуб Сергей vs Расаев Дени
Где смотреть RCC 14, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 17:00 по мск
- прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
- платформы WINK
- Yandex Sport
- Kinopoisk
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