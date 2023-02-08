Кард RCC 14 – кто дерется 11 февраля, весь список бойцов

Теги Алексей Кунченко RCC Бокс/MMA/UFC

В субботу 11 февраля в спортивном комплексе «Центральный», Тюмень пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам RCC 14. В главном бою состоится схватка в полусреднем весе между Алексеем Кунченко и Тибау Глейсоном.

Кард RCC 14:

  • Кунченко Алексей vs Тибау Глейсон
  • Нагибин Тимур vs Торрес Ронни
  • Мухамедшин Роман vs Фролич Кристиано
  • Лаврентьев Денис vs Мидаев Рахим
  • Романов Иван vs Абдулкадиров Гаджи
  • Бондарь Евгений vs Ермоленко Юрий
  • Балакирев Михаил vs Кузьминых Владимир
  • Галайчиев Рашад vs Ерастов Илья
  • Галиев Вальмир vs Шотаев Муслим
  • Курбатов Сергей vs Загребельный Николай
  • Лылов Максим vs Искендеров Хаял
  • Саралиев Ахмед vs Коц Фуракан
  • Фунтов Владислав vs Киреев Дмитрий
  • Стародуб Сергей vs Расаев Дени

Где смотреть RCC 14, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 17:00 по мск
  • прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
  • платформы WINK
  • Yandex Sport
  • Kinopoisk

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