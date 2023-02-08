Где смотреть RCC 14 Кунченко — Глейсон Тибау: во сколько прямая трансляция 11 февраля
Вечером 11 февраля 2023 года в спортивном комплексе «Центральный», в Тюмени будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам RCC 14. В главном событии состоится схватка в полусреднем весе между Алексеем Кунченко и Тибау Глейсоном.
Алексей Кунченко — российский боец смешанных единоборств (полусредний вес). Свою карьеру профессионального бойца начал в 2013 году, за это время на счету спортсмена 20 побед и 4 проигрыша. Его крайняя схватка состоялась 3 декабря 2022 года на RCC 13 против Магомедсайгида Алибекова. В этом бою Алексей Кунченко потерпел поражение раздельным решением судей.
Тибау Глейсон — бразильский боец смешанного стиля, выступающий в полусреднем весе. С 1999 года является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 37 побед и 17 поражений. Предыдущий бой был проведен 25 ноября прошлого года, его противником был Магомед Магомедкеримов. В этой схватке Тибау Глейсон проиграл бой единогласным решением судей.
Где смотреть RCC 14, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 17:00 по мск
- прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
- платформы WINK
- Yandex Sport
- Kinopoisk
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