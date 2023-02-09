Муслим Гаджимагомедов 21 февраля в Москве проведет второй бой на профессиональном ринге

Теги первый тяжелый вес бокс Муслим Гаджимагомедов Бокс/MMA/UFC

Серебряный призер Олимпийских игр-2020, чемпион мира и победитель Европейских игр 2019 года россиянин Муслим Гаджимагомедов (1-0, КО 1) 21 февраля в Москве проведет свой второй поединок на профессиональном ринге.

Соперником Гаджимагомедова станет еще один непобежденный боксер из России Денис Савицкий (7-0-1, КО 5).

Шестираундовый бой в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) пройдет в УСК «Крылья Советов»

Гаджимагомедов дебютировал по профессионалам в декабре 2021 года, когда уже во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля.

1 комментарий

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Украли у Муслима олимпийское золото.
Ужасное судейство было в финале.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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