Муслим Гаджимагомедов 21 февраля в Москве проведет второй бой на профессиональном ринге

Серебряный призер Олимпийских игр-2020, чемпион мира и победитель Европейских игр 2019 года россиянин Муслим Гаджимагомедов (1-0, КО 1) 21 февраля в Москве проведет свой второй поединок на профессиональном ринге.

Соперником Гаджимагомедова станет еще один непобежденный боксер из России Денис Савицкий (7-0-1, КО 5).

Шестираундовый бой в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) пройдет в УСК «Крылья Советов»

Гаджимагомедов дебютировал по профессионалам в декабре 2021 года, когда уже во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля.