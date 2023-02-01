Где смотреть бой Сергей Спивак – Деррик Льюис на UFC Fight Night 218: дата боя и прямая трансляция 5 февраля

В воскресенье 5 февраля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 218, который будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США. В главном событии в октагоне встретятся тяжеловесы Деррик Льюис и Сергей Спивак.

Деррик Льюис — американский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). На протяжении 12 лет является профессиональным бойцом ММА, сейчас на счету спортсмена 26 побед и 10 поражений, а один из боев не был засчитан. На данный момент он занимает 7 строчку рейтинга в тяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 30 июля 2022 года, его противником был Сергей Павлович. В этом бою Деррик Льюис потерпел поражение техническим нокаутом.

Сергей Спивак — молдавский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. С 2014 года он выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время в его активе 15 побед и 3 поражения. Сейчас спортсмен находится на 12 строчке официального рейтинга Bellator в тяжелой весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 6 августа прошлого года против Аугусто Сакаи. В этой схватке Сергей Спивак одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть бой Льюис – Спивак, во сколько начало прямой трансляции