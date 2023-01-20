Менеджер Александра Емельяненко – о вызове Джигурды: «Это юмор. В лучшем случае это выставочный бой»

Никита Бурчак, менеджер ветерана тяжелого веса ММА Александра Емельяненко, заявил, что не считает возможным бой его клиента с актером Никитой Джигурдой.

«Хороший ли соперник для Александра? Да нет, конечно. Все понимают, что это такой юмор. И сам Джигурда, которому уже 60 с лишним лет…

Но, несмотря на это, он неплохо подрался пару раз. Но никто не будет драться с Джигурдой. В лучшем случае это будет выставочный бой», – сказал Бурчак.

Менеджер Емельяненко – о поединках с Черкасовым и Мурадом: «Джигурда более достоин боя с Сашей»

Сульянов – о возможном бое Емельяненко и Джигурды: «Это уже какая-то дичь и клоунада»