Менеджер Александра Емельяненко – о вызове Джигурды: «Это юмор. В лучшем случае это выставочный бой»
Никита Бурчак, менеджер ветерана тяжелого веса ММА Александра Емельяненко, заявил, что не считает возможным бой его клиента с актером Никитой Джигурдой.
«Хороший ли соперник для Александра? Да нет, конечно. Все понимают, что это такой юмор. И сам Джигурда, которому уже 60 с лишним лет…
Но, несмотря на это, он неплохо подрался пару раз. Но никто не будет драться с Джигурдой. В лучшем случае это будет выставочный бой», – сказал Бурчак.
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