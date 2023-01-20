Менеджер Александра Емельяненко – о вызове Джигурды: «Это юмор. В лучшем случае это выставочный бой»

Теги Александр Емельяненко Никита Джигурда Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак, менеджер ветерана тяжелого веса ММА Александра Емельяненко, заявил, что не считает возможным бой его клиента с актером Никитой Джигурдой.

«Хороший ли соперник для Александра? Да нет, конечно. Все понимают, что это такой юмор. И сам Джигурда, которому уже 60 с лишним лет…

Но, несмотря на это, он неплохо подрался пару раз. Но никто не будет драться с Джигурдой. В лучшем случае это будет выставочный бой», – сказал Бурчак.

Менеджер Емельяненко – о поединках с Черкасовым и Мурадом: «Джигурда более достоин боя с Сашей»

Сульянов – о возможном бое Емельяненко и Джигурды: «Это уже какая-то дичь и клоунада»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Shaolin
А ведь все начиналось с Кокляева
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
something special
Конечно, юмор, Саше не надо щас драться с Джигурдой, ведь тот его шатнет, и я не шучу щас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашпель793
Юмор разве что для Джигурды, который отделает Александра, не вспотев. Нынешний Емельяненко-младший, раз в пять медленнее шустрого, седовласого ведьмака.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чигорин
При нынешнем положении дел - да, это юмор, только совсем в обратном смысле. Тому, кто проигрывает блогерам на две или три весовых ниже себя, действительно опасно драться с Джигурдой. Тут большой вопрос, для кого это действительно мисматч...:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Тотров
Юмором это было бы несколько лет назад. Теперь даже букмекеры равные кф дадут
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hvmr5rgxz5
Отличный бой, победитель выходит на Нганну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
Эх...Александр...просто либо закончить с алкашкой либо с боями...проигрыш джигурде я не переживу морально от бойца который бился с крокопом...((
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RomanRomanov
А с Ннгану не юмор ? ))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий