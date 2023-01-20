Менеджер – о возможном запое Александра Емельяненко: «В другом человеке невозможно быть уверенным. Но сегодня утром он мне звонил трезвый»

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, прокомментировал инцидент с участием его клиента в одном из столичных ТЦ.

На появившемся в соцсетях видео находящийся в состоянии алкогольного опьянения Емельяненко идет от торгового центра в сторону пешеходного перехода.

«[О запое]. Слушайте, невозможно быть уверенным в другом человеке, но на текущий момент… он мне утром сегодня звонил. Абсолютно трезвый.

Выкладывали видео, завтра у нас мероприятие: идем в баню. После бани я общаюсь с двумя промоушенами, определяемся с соперниками. Как работали, так и работаем», – сказал Бурчак.

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