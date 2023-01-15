UFC 283 смотреть все бои и повтор турнира 22 января

Теги UFC UFC 283 Тейшейра – Хилл Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 22 января 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 283, который будет проведен на арене «Jeunesse Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В главном событии состоится схватка за титул чемпиона в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом. А в со-главном событии пройдет бой между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено. Бойцы сразятся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Смотреть все бои ЮФС 283 в прямом эфире и повтор в записи можно:

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ основной кард
  • в букмекерской конторе Винлайн
  • по подписке Fight Pass
  • запись турнира будет доступна 22 января на Матч ТВ
  • основной кард начнется в 06:00 по Мск
  • прелимы начнутся в 04:00 по Мск
  • ранние прелимы в 02:00 по Мск

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