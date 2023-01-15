UFC 283 смотреть все бои и повтор турнира 22 января
В воскресенье 22 января 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 283, который будет проведен на арене «Jeunesse Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В главном событии состоится схватка за титул чемпиона в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом. А в со-главном событии пройдет бой между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено. Бойцы сразятся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.
Смотреть все бои ЮФС 283 в прямом эфире и повтор в записи можно:
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ основной кард
- в букмекерской конторе Винлайн
- по подписке Fight Pass
- запись турнира будет доступна 22 января на Матч ТВ
- основной кард начнется в 06:00 по Мск
- прелимы начнутся в 04:00 по Мск
- ранние прелимы в 02:00 по Мск
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