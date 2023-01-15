Онлайн трансляция UFC 283 Тейшейра — Хилл, смотреть онлайн турнир 22 января

Теги UFC UFC 283 Тейшейра – Хилл Бокс/MMA/UFC

Ночью 22 января 2023 года на арене «Jeunesse Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 283. В главном бою состоится схватка за титул чемпиона в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом. А в со-главном событии пройдет бой между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено. Бойцы сразятся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Как смотреть онлайн UFC 283

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • прелимы в 04:00 по мск
  • начало основного карда в 06:00 по мск

Кард UFC 283

  • Гловер Тейшейра vs Джамал Хилл
  • Дейвесон Фигередо vs Брэндон Морено
  • Гилберт Бёрнс vs Нил Мэгни
  • Лорен Мёрфи vs Джессика Андрадэ
  • Пол Крейг vs Джонни Уокер
  • Маурисио Руа vs Игорь Потеря
  • Грегори Родригес vs Брунно Феррейра
  • Тиаго Мойзес vs Гурам Кутателадзе
  • Габриэль Бонфим vs Мунир Лаззес
  • Жаилтон Алмейда vs Шамиль Абдурахимов
  • Террэнс Маккинни vs Исмаэль Бонфим
  • Уорли Алвис vs Николас Далби
  • Жосиан Нунес vs Зара Фэйрн
  • Луан Луиз Ласерда vs Коди Стэманн
  • Даниэль Маркос vs Саймон Оливейра

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