Онлайн трансляция UFC 283 Тейшейра — Хилл, смотреть онлайн турнир 22 января

Ночью 22 января 2023 года на арене «Jeunesse Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 283. В главном бою состоится схватка за титул чемпиона в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом. А в со-главном событии пройдет бой между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено. Бойцы сразятся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Как смотреть онлайн UFC 283

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск

прелимы в 04:00 по мск

начало основного карда в 06:00 по мск

Кард UFC 283