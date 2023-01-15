Онлайн трансляция UFC 283 Тейшейра — Хилл, смотреть онлайн турнир 22 января
Ночью 22 января 2023 года на арене «Jeunesse Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 283. В главном бою состоится схватка за титул чемпиона в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом. А в со-главном событии пройдет бой между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено. Бойцы сразятся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.
Как смотреть онлайн UFC 283
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
- прелимы в 04:00 по мск
- начало основного карда в 06:00 по мск
Кард UFC 283
- Гловер Тейшейра vs Джамал Хилл
- Дейвесон Фигередо vs Брэндон Морено
- Гилберт Бёрнс vs Нил Мэгни
- Лорен Мёрфи vs Джессика Андрадэ
- Пол Крейг vs Джонни Уокер
- Маурисио Руа vs Игорь Потеря
- Грегори Родригес vs Брунно Феррейра
- Тиаго Мойзес vs Гурам Кутателадзе
- Габриэль Бонфим vs Мунир Лаззес
- Жаилтон Алмейда vs Шамиль Абдурахимов
- Террэнс Маккинни vs Исмаэль Бонфим
- Уорли Алвис vs Николас Далби
- Жосиан Нунес vs Зара Фэйрн
- Луан Луиз Ласерда vs Коди Стэманн
- Даниэль Маркос vs Саймон Оливейра
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