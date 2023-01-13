Прогноз на бой Тейшейра — Хилл на UFC 283: коэффициенты на второй бой, кто победит 22 января

22 января пройдет UFC 283, где в главном бою Гловер Тейшейра подерется против Джамала Хилла за вакантный титул полутяжелого веса промоушена.

Аналитики букмекеров считают Хилла фаворитом в этом бою. Он – моложе, имеет солидное преимущество в антропометрии и хорошо двигается на ногах, разбивая своих соперников джебом. На стороне Тейшейры — опыт, крепость и мощь, которая удваивает все ранее названное.

Хилл неудобен для Тейшейры. Он вероятно попытается подавить Гловера количеством ударов, как делает это всегда. Однако с Тейшейрой подобная тактика может быть чревата пропущенным проходом в ноги. У Хилла низкий процент защиты от переводов, а его стиль боя как раз открывает его для них.

Тейшейре попросту хватит навыков и опыта, чтобы навязать свой стиль и перевести соперника, где просто будет изматывать Хилла. Когда у фаворита не останется сил, чтобы встать и защищаться, Гловер либо забьет его в граунд-энд-паунде или проведет излюбленную удушку.

Прогноз на бой Тейшейра — Хилл: досрочная победа Тейшейры.