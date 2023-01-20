Sports.ru ищет автора в раздел единоборств

Теги Sports.ru MMA бокс Бокс/MMA/UFC

Раздел единоборств Sports.ru ищет универсального автора, готового заниматься и новостями, и текстами.

Если вы хотите писать о боксе или MMA и развиваться вместе с нами, напишите на почту n.zhivoglyadov@corp.sports.ru с пометкой «Автор. Единоборства».

В письме немного расскажите о себе: сколько лет, есть ли опыт работы в медиа, какие ресурсы читаете, о каких направлениях хотели бы рассказывать.

Что требуется:

– хорошая навигация по миру бокса и единоборств;

– грамотный русский язык;

– знание английского языка (в том числе, умение переводить на слух);

– ответственность, инициативность;

– выполнение тестового задания, которое мы пришлем в ответном письме.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xersoldat
Вот би била ЕГЭ по борьба.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис _____
Ответ Евгений - 79
Возьмите Дашу Смит. Она в теме.
Думаю, Даша Смит будет руководителем нового сотрудника - её отдел расширяется)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Живоглядов
Ответ Дядя Нурмагомедова
А печеньки ??? Печеньки то бесплатные будут 🥹🥹🥹🥹 ???
Самое главное упустил. Будут!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Нурмагомедова
А печеньки ??? Печеньки то бесплатные будут 🥹🥹🥹🥹 ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений - 79
Возьмите Дашу Смит. Она в теме.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий