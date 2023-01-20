Sports.ru ищет автора в раздел единоборств

Раздел единоборств Sports.ru ищет универсального автора, готового заниматься и новостями, и текстами.

Если вы хотите писать о боксе или MMA и развиваться вместе с нами, напишите на почту n.zhivoglyadov@corp.sports.ru с пометкой «Автор. Единоборства».

В письме немного расскажите о себе: сколько лет, есть ли опыт работы в медиа, какие ресурсы читаете, о каких направлениях хотели бы рассказывать.

Что требуется:

– хорошая навигация по миру бокса и единоборств;

– грамотный русский язык;

– знание английского языка (в том числе, умение переводить на слух);

– ответственность, инициативность;

– выполнение тестового задания, которое мы пришлем в ответном письме.