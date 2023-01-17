Мурат Гассиев 3 марта проведет бой в Ереване

В команде бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева сообщили, что россиянин проведет следующий бой 3 марта в Ереване.

«Следующий бой Мурата Гассиева пройдет 3 марта в Ереване. Соперник будет анонсирован позднее», – гласит заявление.

В последнем поединке в августе 2022-го Гассиев нокаутировал в первом раунде американца Карлоса Уэлча.

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