Мурат Гассиев 3 марта проведет бой в Ереване
В команде бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева сообщили, что россиянин проведет следующий бой 3 марта в Ереване.
«Следующий бой Мурата Гассиева пройдет 3 марта в Ереване. Соперник будет анонсирован позднее», – гласит заявление.
В последнем поединке в августе 2022-го Гассиев нокаутировал в первом раунде американца Карлоса Уэлча.
Мурат Гассиев: «Я лучше любого человека знаю, что мне нужно ехать в Америку. В Россию американцы ехать не хотят, европейцы слабые»
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