Адесанья сделал татуировку на лице: «Старая версия тебя должна умереть, прежде чем ты оживешь!»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья опубликовал видео, в котором показал новую татуировку.

«Старая версия тебя должна умереть, прежде чем ты оживешь!» – подписал видео Адесанья и добавил эмодзи дракона.

Адесанья – фанат «Наруто». Вероятно, на создание татуировки над бровью его вдохновил персонаж Гаара (у него тоже есть татуировка, но над левой бровью) – он упоминается в видео.

Чемпион UFC красит ногти и волосы (в розовый!), делает женский маникюр и носит ожерелья. А однажды – у него выросла грудь

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4 комментария

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Висита Эльмурзаев
А какая взаимосвязь между аниме и арабским языком?
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уличный иуда
Тату мастером оказался Перейра?
0
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КруглыйКвадрат
Адесанья помешан на аниме
0
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-1
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DiffusedLight
Сто проц вдохновился Моргенштерном, тоже тот ещё покемон
0
-1
-1
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