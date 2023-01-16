Адесанья сделал татуировку на лице: «Старая версия тебя должна умереть, прежде чем ты оживешь!»

Экс-чемпион UFC в среднем весе опубликовал видео, в котором показал новую татуировку.

«Старая версия тебя должна умереть, прежде чем ты оживешь!» – подписал видео Адесанья и добавил эмодзи дракона.

Адесанья – фанат «Наруто». Вероятно, на создание татуировки над бровью его вдохновил персонаж Гаара (у него тоже есть татуировка, но над левой бровью) – он упоминается в видео.

Чемпион UFC красит ногти и волосы (в розовый!), делает женский маникюр и носит ожерелья. А однажды – у него выросла грудь