Усик о любимом футболисте: «Среди украинцев – Шевченко. В детстве я обожал Батистуту, а из английских игроков восхищался Руни»

Теги Милан Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Андрей Шевченко премьер-лига Англия серия А Италия Габриэль Батистута Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик рассказал о любимых футболистах.

«Мой любимый футболист среди украинцев – Андрей Шевченко. В детстве я обожал Габриэля Батистуту. Из английских футболистов я восхищался Уэйном Руни.

Мой окончательный ответ – Батистута», – сказал чемпион мира по боксу по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super в тяжелом весе.

В 2022 году Усик дебютировал как футболист, сыграв за профессиональный клуб «Полесье».

Усик и футбол – ❤️ Он занимался почти все детство, но в одном матче вырубил соперника. После этого ушел в бокс

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igor nn
Хвост на лбу сбрей..клован боксеришка))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitrii7856@icloud.com
О заливает наверно в детстве вся комната былы увешана плакатами футболистов Германии, а в центре Гитлер да бандера уже бы давно заменил православной крест на немецкую сластику ☝️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Гарун Алиев
Негоже щирым хлопцам на фронтах отсиживаться,пускай простые Мыколы под Соледаром от зэков отбиваются,а Саня поможет лондонском фронте
Там ещё возможна переброска резервов под куршавельский прорыв🙌
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Маслов
Ответ Ave_romane
Усик: «русские-тупые свинособаки» Спортс рассказывает про его любимых футболистов, kukold production 🤦🏼‍♂️
А может что-то россияне делают не то, при чем большинство из них, что даже крымчанин-крымчанин Усик так говорит
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красная стрела
Ответ Фёдор Мироненко
У укронацистов какие-то фантомные боли на тему свиней и собак... Возможно, потому что их же собственные кумиры - гитлеровцы - дали бандеровцам прозвище "свинособаки" (Schweinehunde). Из-за кепок с ушами, которые напоминали одновременно уши овчарки и свиньи. Так что свинособаки, Schweinehunde [швайнехунде] - это как раз бойцы ВСУ, Азова и прочие поклонники Бандеры.
Отличный экскурс. Не знал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Мироненко
Ответ Ave_romane
Усик: «русские-тупые свинособаки» Спортс рассказывает про его любимых футболистов, kukold production 🤦🏼‍♂️
У укронацистов какие-то фантомные боли на тему свиней и собак...

Возможно, потому что их же собственные кумиры - гитлеровцы - дали бандеровцам прозвище "свинособаки" (Schweinehunde). Из-за кепок с ушами, которые напоминали одновременно уши овчарки и свиньи.

Так что свинособаки, Schweinehunde [швайнехунде] - это как раз бойцы ВСУ, Азова и прочие поклонники Бандеры.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гарун Алиев
Ответ Ave_romane
Шевченко в обороне отрабатывал также, как Усик в теробороне
Негоже щирым хлопцам на фронтах отсиживаться,пускай простые Мыколы под Соледаром от зэков отбиваются,а Саня поможет лондонском фронте
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cevin Cigan
Отличный выбор!!!!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ave_romane
Шевченко в обороне отрабатывал также, как Усик в теробороне
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S1rAlex
Хороший вкус у Усика. Во всем 😉
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
russ43434
Ответ Alyosha Kirk
только без грубостей всех этих политических в комментах
усик истинное лицо украины , он должен тут быть на всех баннерах
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
russ43434
Ответ Ave_romane
Усик: «русские-тупые свинособаки» Спортс рассказывает про его любимых футболистов, kukold production 🤦🏼‍♂️
дада спецом зашел на эту помойку. для спортса усик икона теперь. так бездарно проигнорировать это заявление украинца, спортс не ссы, давай разжигай, ты любишь это дело
+24
-10
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красная стрела
Ответ Ave_romane
Усик: «русские-тупые свинособаки» Спортс рассказывает про его любимых футболистов, kukold production 🤦🏼‍♂️
На украине фошиздов нету
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ave_romane
Усик: «русские-тупые свинособаки»
Спортс рассказывает про его любимых футболистов, kukold production 🤦🏼‍♂️
+41
-16
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alyosha Kirk
только без грубостей всех этих политических в комментах
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красная стрела
Усик: из исторических личностей-Гитлер. Любимый пропагандист Геббельс и немного Арестович. Наилюбимейший правитель Зеленский😂
+11
-13
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deGob
После его видоса, нужно забанить его на сайте спортс
+30
-15
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий