Усик о любимом футболисте: «Среди украинцев – Шевченко. В детстве я обожал Батистуту, а из английских игроков восхищался Руни»

Александр Усик рассказал о любимых футболистах.

«Мой любимый футболист среди украинцев – Андрей Шевченко. В детстве я обожал Габриэля Батистуту. Из английских футболистов я восхищался Уэйном Руни.

Мой окончательный ответ – Батистута», – сказал чемпион мира по боксу по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super в тяжелом весе.

В 2022 году Усик дебютировал как футболист, сыграв за профессиональный клуб «Полесье».

Усик и футбол – ❤️ Он занимался почти все детство, но в одном матче вырубил соперника. После этого ушел в бокс