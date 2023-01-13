Усик о любимом футболисте: «Среди украинцев – Шевченко. В детстве я обожал Батистуту, а из английских игроков восхищался Руни»
Александр Усик рассказал о любимых футболистах.
«Мой любимый футболист среди украинцев – Андрей Шевченко. В детстве я обожал Габриэля Батистуту. Из английских футболистов я восхищался Уэйном Руни.
Мой окончательный ответ – Батистута», – сказал чемпион мира по боксу по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super в тяжелом весе.
В 2022 году Усик дебютировал как футболист, сыграв за профессиональный клуб «Полесье».
Усик и футбол – ❤️ Он занимался почти все детство, но в одном матче вырубил соперника. После этого ушел в бокс
Возможно, потому что их же собственные кумиры - гитлеровцы - дали бандеровцам прозвище "свинособаки" (Schweinehunde). Из-за кепок с ушами, которые напоминали одновременно уши овчарки и свиньи.
Так что свинособаки, Schweinehunde [швайнехунде] - это как раз бойцы ВСУ, Азова и прочие поклонники Бандеры.
Спортс рассказывает про его любимых футболистов, kukold production 🤦🏼♂️