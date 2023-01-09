Amazon и владелец UFC претендуют на покупку WWE
Endeavor, материнская компания UFC, входит в пул организаций, претендующих на покупку крупнейшего в мире рестлинг-промоушена WWE.
Об этом сообщает журналист Брэндон Тарстон. В числе конкурентов хозяев UFC названы компании Comcast и Amazon.
По информации источника, перед оформлением сделки претенденты оценят степень токсичности WWE, чей многолетний руководитель Винс Макмэн покинул пост после череды финансовых и сексуальных скандалов.
Логан Пол порвал мениск и повредил «кресты» после выступления в WWE
Комментарии