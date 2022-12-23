Кард UFC 283 – кто дерется 22 января, весь список бойцов
Ночью 22 января 2023 года на арене «Jeunesse Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 283. В титульном бою состоится схватка в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом. А в со-главном событии пройдет бой между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено. Бойцы сразятся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.
Кард UFC 283 Тейшейра – Хилл:
- Гловер Тейшейра vs Джамал Хилл
- Дейвесон Фигередо vs Брэндон Морено
- Маурисио Руа vs Игорь Потеря
- Лорен Мёрфи vs Джессика Андрадэ
- Гилберт Бёрнс vs Нил Мэгни
- Габриэль Бонфим vs Мунир Лаззес
- Жосиан Нунес vs Зара Фэйрн
- Брэд Таварес vs Грегори Родригес
- Пол Крейг vs Джонни Уокер
- Террэнс Маккинни vs Исмаэль Бонфим
- Жаилтон Алмейда vs Шамиль Абдурахимов
- Тиаго Мойзес vs Гурам Кутателадзе
- Уорли Алвис vs Николас Далби
- Луан Луиз Ласерда vs Коди Стэманн
- Даниэль Маркос vs Саймон Оливейра
Где смотреть UFC 283, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
- прелимы в 04:00 по мск
- начало основного карда в 06:00 по мск
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