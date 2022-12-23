Кард UFC 283 – кто дерется 22 января, весь список бойцов

Ночью 22 января 2023 года на арене «Jeunesse Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 283. В титульном бою состоится схватка в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом. А в со-главном событии пройдет бой между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено. Бойцы сразятся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Гловер Тейшейра vs Джамал Хилл

Дейвесон Фигередо vs Брэндон Морено

Маурисио Руа vs Игорь Потеря

Лорен Мёрфи vs Джессика Андрадэ

Гилберт Бёрнс vs Нил Мэгни

Габриэль Бонфим vs Мунир Лаззес

Жосиан Нунес vs Зара Фэйрн

Брэд Таварес vs Грегори Родригес

Пол Крейг vs Джонни Уокер

Террэнс Маккинни vs Исмаэль Бонфим

Жаилтон Алмейда vs Шамиль Абдурахимов

Тиаго Мойзес vs Гурам Кутателадзе

Уорли Алвис vs Николас Далби

Луан Луиз Ласерда vs Коди Стэманн

Даниэль Маркос vs Саймон Оливейра

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