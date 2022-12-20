Онлайн трансляция Rizin 40: Rizin vs Bellator 31 декабря Де Соуза – МакКи, Койк Эрбст – Фрейре, смотреть онлайн

31 декабря на арене «Saitama Super Arena» в Сайтаме, Япония пройдет турнир по смешанным единоборствам Rizin 40: Rizin vs Bellator.

В главном бою состоится схватка в легком весе между Роберто де Соузой и Эй Джеем МакКи.

Прямая трансляция пройдет:

на стриминговом сервисе Okko

время начала 08:00 по мск

Главный кард турнира: