Онлайн трансляция Rizin 40: Rizin vs Bellator 31 декабря Де Соуза – МакКи, Койк Эрбст – Фрейре, смотреть онлайн

Теги MMA Bellator Rizin Бокс/MMA/UFC

31 декабря на арене «Saitama Super Arena» в Сайтаме, Япония пройдет турнир по смешанным единоборствам Rizin 40: Rizin vs Bellator.

В главном бою состоится схватка в легком весе между Роберто де Соузой и Эй Джеем МакКи.

Прямая трансляция пройдет:

  • на стриминговом сервисе Okko
  • время начала 08:00 по мск

Главный кард турнира:

  • Роберто Де Соуза vs Эй Джей МакКи
  • Клебер Койк Эрбст vs Патрисио Фрейре
  • Су Чул Ким vs Хуан Арчулета
  • Хиромаса Огикубо vs Киоджи Хоригучи
  • Коджи Такеда vs Гаджи Рабаданов

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