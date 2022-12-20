Онлайн трансляция Rizin 40: Rizin vs Bellator 31 декабря Де Соуза – МакКи, Койк Эрбст – Фрейре, смотреть онлайн
31 декабря на арене «Saitama Super Arena» в Сайтаме, Япония пройдет турнир по смешанным единоборствам Rizin 40: Rizin vs Bellator.
В главном бою состоится схватка в легком весе между Роберто де Соузой и Эй Джеем МакКи.
Прямая трансляция пройдет:
- на стриминговом сервисе Okko
- время начала 08:00 по мск
Главный кард турнира:
- Роберто Де Соуза vs Эй Джей МакКи
- Клебер Койк Эрбст vs Патрисио Фрейре
- Су Чул Ким vs Хуан Арчулета
- Хиромаса Огикубо vs Киоджи Хоригучи
- Коджи Такеда vs Гаджи Рабаданов
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