Где смотреть Rizin 40: Rizin vs Bellator МакКи — Де Соуза: когда, во сколько, время начала основного карда 31 декабря

Утром 31 декабря пройдет турнир по смешанным единоборствам Rizin 40: Rizin vs Bellator, который будет проведен на арене «Saitama Super Arena» в Сайтаме, Япония. В главном бою состоится схватка в легком весе между Роберто Де Соузой и Эй Джеем МакКи.

Роберто Де Соуза — бразильский боец смешанного стиля (легкий вес). С 2013 года является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 14 побед и 1 поражение. Крайняя схватка спортсмена состоялась 17 апреля этого года против Джонни Кейса. В этом бою Роберто Де Соуза одержал победу болевым приемом.

Эй Джей МакКи — американский боец смешанных единоборств (полулегкий и легкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2015 году, за это время на его счету 19 побед и всего 1 проигрыш. Ранее спортсмен являлся чемпионом в полусреднем весе по версии Bellator, а сейчас занимает 8 строчку рейтинга в легком весе и 2 в полулегком. Его предыдущий бой был проведен 1 октября 2022 года против Спайка Карлайла. В этой схватке Эй Джей МакКи одержал победу единогласным решением судей.

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