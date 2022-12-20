Кард Rizin 40: Rizin vs Bellator – кто дерется 31 декабря, весь список бойцов

В субботу 31 декабря на арене «Saitama Super Arena» в Сайтаме, Япония будет проведен турнир по смешанным единоборствам Rizin 40: Rizin vs Bellator. В главном бою состоится схватка в легком весе между Роберто Де Соузой и Эй Джеем МакКи.

Кард Rizin 40: Rizin vs Bellator

Роберто Де Соуза vs Эй Джей МакКи

Клебер Койк Эрбст vs Патрисио Фрейре

Су Чул Ким vs Хуан Арчулета

Хиромаса Огикубо vs Киоджи Хоригучи

Коджи Такеда vs Гаджи Рабаданов

Сейка Изава vs Си Ву Пак

Цуеши Сударио vs Джуниор Тафа

наоки Иноуе vs Кента Такизава

Юки Мотойа vs Роджерио Бонторин

Джонни Кейс vs Нобумицу Осава

Хидео Токоро vs Джон Додсон

Ноа Бей vs Шо Усами

Чихиро Сузуки vs Йошики Накахара

Юши Сакура vs Тэтсуя Наказава

Где смотреть Rizin 40: Rizin vs Bellator, во сколько начало прямой трансляции