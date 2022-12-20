Кард Rizin 40: Rizin vs Bellator – кто дерется 31 декабря, весь список бойцов
В субботу 31 декабря на арене «Saitama Super Arena» в Сайтаме, Япония будет проведен турнир по смешанным единоборствам Rizin 40: Rizin vs Bellator. В главном бою состоится схватка в легком весе между Роберто Де Соузой и Эй Джеем МакКи.
Кард Rizin 40: Rizin vs Bellator
- Роберто Де Соуза vs Эй Джей МакКи
- Клебер Койк Эрбст vs Патрисио Фрейре
- Су Чул Ким vs Хуан Арчулета
- Хиромаса Огикубо vs Киоджи Хоригучи
- Коджи Такеда vs Гаджи Рабаданов
- Сейка Изава vs Си Ву Пак
- Цуеши Сударио vs Джуниор Тафа
- наоки Иноуе vs Кента Такизава
- Юки Мотойа vs Роджерио Бонторин
- Джонни Кейс vs Нобумицу Осава
- Хидео Токоро vs Джон Додсон
- Ноа Бей vs Шо Усами
- Чихиро Сузуки vs Йошики Накахара
- Юши Сакура vs Тэтсуя Наказава
Где смотреть Rizin 40: Rizin vs Bellator, во сколько начало прямой трансляции
- начало трансляции в 08:00 по мск
- трансляция будет доступна на Okko
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