Кард Rizin 40: Rizin vs Bellator – кто дерется 31 декабря, весь список бойцов

Теги MMA Цунео Хоригучи Bellator Патрисио Фрейре Эй Джей Макки Rizin Бокс/MMA/UFC

В субботу 31 декабря на арене «Saitama Super Arena» в Сайтаме, Япония будет проведен турнир по смешанным единоборствам Rizin 40: Rizin vs Bellator. В главном бою состоится схватка в легком весе между Роберто Де Соузой и Эй Джеем МакКи.

Кард Rizin 40: Rizin vs Bellator

  • Роберто Де Соуза vs Эй Джей МакКи
  • Клебер Койк Эрбст vs Патрисио Фрейре
  • Су Чул Ким vs Хуан Арчулета
  • Хиромаса Огикубо vs Киоджи Хоригучи
  • Коджи Такеда vs Гаджи Рабаданов
  • Сейка Изава vs Си Ву Пак
  • Цуеши Сударио vs Джуниор Тафа
  • наоки Иноуе vs Кента Такизава
  • Юки Мотойа vs Роджерио Бонторин
  • Джонни Кейс vs Нобумицу Осава
  • Хидео Токоро vs Джон Додсон
  • Ноа Бей vs Шо Усами
  • Чихиро Сузуки vs Йошики Накахара
  • Юши Сакура vs Тэтсуя Наказава

Где смотреть Rizin 40: Rizin vs Bellator, во сколько начало прямой трансляции

  • начало трансляции в 08:00 по мск
  • трансляция будет доступна на Okko

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