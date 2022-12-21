Вахаев – о трудном старте Павловича в UFC: «Долго просидел на химии после Fight Nights. Ему было тяжело»

Тяжеловес смешанного стиля Мухумат Вахаев поделился мнением о карьере в UFC.

Напомним, что россиянин дебютировал в лиге с поражения нокаутом , после закрыл его двумя победами, но затем не выходил в октагон на протяжении 2,5 лет.

«В UFC Павлович может стать чемпионом. Камень – пацан. Очень сильные руки. Вначале да, долго просидел на химии после .

Ему было тяжело, но сейчас он набрал, молодец, уважение, респект», – сказал Вахаев.

Хабиб: «Павлович может стать чемпионом. У Нганну страшный удар, но у Сергея не хуже»