Вахаев – о трудном старте Павловича в UFC: «Долго просидел на химии после Fight Nights. Ему было тяжело»

Теги UFC Алистар Оверим тяжелый вес (MMA) AMC Fight Nights Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес смешанного стиля Мухумат Вахаев поделился мнением о карьере Сергея Павловича в UFC.

Напомним, что россиянин дебютировал в лиге с поражения нокаутом Алистару Овериму, после закрыл его двумя победами, но затем не выходил в октагон на протяжении 2,5 лет.

«В UFC Павлович может стать чемпионом. Камень – пацан. Очень сильные руки. Вначале да, долго просидел на химии после Fight Nights.

Ему было тяжело, но сейчас он набрал, молодец, уважение, респект», – сказал Вахаев.

Хабиб: «Павлович может стать чемпионом. У Нганну страшный удар, но у Сергея не хуже»

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