Вахаев – о трудном старте Павловича в UFC: «Долго просидел на химии после Fight Nights. Ему было тяжело»
Тяжеловес смешанного стиля Мухумат Вахаев поделился мнением о карьере Сергея Павловича в UFC.
Напомним, что россиянин дебютировал в лиге с поражения нокаутом Алистару Овериму, после закрыл его двумя победами, но затем не выходил в октагон на протяжении 2,5 лет.
«В UFC Павлович может стать чемпионом. Камень – пацан. Очень сильные руки. Вначале да, долго просидел на химии после Fight Nights.
Ему было тяжело, но сейчас он набрал, молодец, уважение, респект», – сказал Вахаев.
Хабиб: «Павлович может стать чемпионом. У Нганну страшный удар, но у Сергея не хуже»
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